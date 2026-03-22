アプローチは“打ち方を縛る”と上達する！ショートコース活用法
ショートコースは通常のゴルフコースよりも距離が短いにもかかわらず、上達に役立つヒントがたくさん詰まっています。そんなショートコースの魅力や活用方法について、今野一哉がお伝えするレッスン。
今回は不自由は上達の味方！ショートコースで実践する「縛り」ラウンドについて紹介します！
制限のなかで工夫する経験が実戦で役立つ
毎回何か”縛り”を設けてプレーすることも、実戦的な経験値アップにはとても有効です。
たとえば、使用クラブをパター以外何か１本だけに限定する「番手縛り」。アイアンでバンカーを打ったり、ＦＷでアプローチしたり、ウエッジで飛ばしたり、いろんな工夫が求められることで、応用力が磨かれます。
また、アプローチを全部特定の打ち方に限定するのもオススメ。普段やらない技を実戦練習できますし、「この状況では案外この打ち方が寄る」というような発見があったりもします。
また「絶対オーバー／ショートさせる」「絶対右／左に行かせない」というように結果に制限をかけてプレーするのも、後々必ず生きてきますよ。
番手縛り｜「１つの番手でいろんなこと」をすると応用力がアップする
使用番手をパターのほか何か１本だけに絞ってプレーする。その番手の得意な部分を生かし、苦手な部分を補う工夫が応用力を高め、技術的な「引き出し」を増やしてくれる。
８番アイアン１本で回るのは超オススメ
アイアンでアプローチやバンカーショットなどを強いられると、意外な発見につながることも。
あえてＦＷ１本で回ってみるのもアリ
短いホールをFWだけでプレーするには、いろいろな工夫や小技が必要になってくる。
打ち方縛り｜「普段やらない打ち方」を積極的に試してみる
アプローチを「ロブショットだけ」「ピッチショットだけ」「ランニングだけ」など打ち方を限定してプレーする。普段やらない打ち方の練習になるし、状況への対応力も磨かれる。
ロブショット
フェースを大きく開いて大きく振り、フワリと高い球を打つ。こういう機会にトライして経験を積もう
ピッチショット
ボールを左に置いて上げて寄せる。落としどころのイメージを実戦のなかで磨こう
ランニング
ボールを右に置いて転がして寄せる。意外な場面で転がしが有利であることに気づけるはず
結果縛り｜「絶対ショート」「絶対オーバー」させると本番に強くなる！
「絶対オーバーさせる」とか「ショットもパットも絶対に外すなら右」というように、結果に制限を設ける経験を積んでおくと、本番で必ず役に立つ。
いかがでしたか？ ショートコースで「縛り」ゴルフをぜひ実践してみてください！
レッスン＝今野一哉
●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌での連載記事のほか、毎週末ジュニアゴルファーをショートコースで指導するなど、レッスン活動も行なう。キッズゴルフクラブ代表。
構成＝鈴木康介
写真＝高木昭彦
協力＝新東京都民ゴルフ場