ピン芸日本一決定戦「Ｒ−１グランプリ２０２６」の決勝戦が２１日、東京・台場のフジテレビで行われ、史上最多６１７１人のエントリーの中から今井らいぱち（３８）が第２４代の王者に輝き「ピン芸人・今井らいぱち、ここにありです！」と魂の叫びで喜びを表した。

ファーストステージは２番手で登場し、スペシャルドリームアドバイザー・財前に扮（ふん）したネタで６６９点の高得点。審査員のバカリズムは「最初の面白さが発覚した瞬間の爆発から、衰えることなく突っ走った。ネタとしては完璧」と絶賛。今井は財前キャラを忘れ「完全にらいぱちに戻った」と大喜びだ。

ファイナルステージはドンデコルテ・渡辺銀次（４０）、トンツカタン・お抹茶（３６）と対戦。審査員７人中５票を得て優勝を果たした。直近の参加３大会連続で準決勝敗退。今年も決勝進出できなければ大阪に帰る決意で臨み「勝因はこの１年の逆境。東京で売れたいという思いがあった」とし、今後へ「このＲ−１から売れる未来しか想像していない」と話した。

◆Ｒ−１過去１０年間の優勝者

１７年 アキラ１００％

１８年 濱田祐太郎

１９年 霜降り明星・粗品

２０年 マヂカルラブリー・野田クリスタル

２１年 ゆりやんレトリィバァ

２２年 お見送り芸人しんいち

２３年 田津原理音

２４年 街裏ぴんく

２５年 友田オレ

２６年 今井らいぱち