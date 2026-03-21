【牛角】話題の「焼肉酒場セット」注文で1人1皿「やげん軟骨」が付いてくるキャンペーンを開催 - 平日限定
レインズインターナショナルが展開する「牛角食べ放題専門店」は3月23日より、平日限定企画として、「焼肉酒場セット」の注文で「やげん軟骨」を1人1皿プレゼントするキャンペーンを開催する。
牛角「焼肉酒場セット」
「焼肉酒場セット」とは、1人2,178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝 豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた平日限定メニュー。
本キャンペーンは、「焼肉酒場セット」を注文の上、クーポンを提示すると「やげん軟骨」が1人に1皿付いてくるというもの。「やげん軟骨」は、焼くことで表面は香ばしく、中はほどよい弾力のある歯ごたえに。骨の周りにほどよく付いた肉の 旨味も楽しめるのが魅力で、味付けは「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」または「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」の2 種類。ハイボールなどのお酒との相性も良く、焼肉とお酒を楽しむ“焼肉酒場”の時間をさらに盛り上げる一皿となっている。
牛角「やげん軟骨」
キャンペーン期間は3月23日〜4月17日の平日限定。沖縄県、他一部店舗をのぞく全国の「牛角」店舗にて実施している。
牛角「焼肉酒場セット」
「焼肉酒場セット」とは、1人2,178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝 豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた平日限定メニュー。
牛角「やげん軟骨」
キャンペーン期間は3月23日〜4月17日の平日限定。沖縄県、他一部店舗をのぞく全国の「牛角」店舗にて実施している。