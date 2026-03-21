永野芽郁、8ヶ月ぶりインスタ更新 赤髪ボブの近影公開で反響続々「似合いすぎ」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/03/21】女優・永野芽郁が2026年3月20日、自身のInstagramを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】永野芽郁、バッサリボブで雰囲気ガラリ
暗髪が印象的だった永野は同日、ストーリーズにて「初めての赤？オレンジ？」と添え、レッドカラーのボブヘアにイメージチェンジした姿を公開。2025年7月31日以来、8ヶ月ぶりにアップしたフィード投稿では、赤髪の近影のほか、カメラと近距離で撮影した自撮り写真を披露している。
この投稿を受け、ファンからは「似合いすぎ」「めっちゃ可愛い」「何でも似合う」「久々に投稿見れて嬉しい」「透明感すごい」「小顔際立つ」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】永野芽郁、バッサリボブで雰囲気ガラリ
◆永野芽郁、近影公開
暗髪が印象的だった永野は同日、ストーリーズにて「初めての赤？オレンジ？」と添え、レッドカラーのボブヘアにイメージチェンジした姿を公開。2025年7月31日以来、8ヶ月ぶりにアップしたフィード投稿では、赤髪の近影のほか、カメラと近距離で撮影した自撮り写真を披露している。
◆永野芽郁の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「似合いすぎ」「めっちゃ可愛い」「何でも似合う」「久々に投稿見れて嬉しい」「透明感すごい」「小顔際立つ」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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