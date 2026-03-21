プレミアリーグ 25/26の第31節 ボーンマスとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、3月21日05:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、アミン・アドリ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分に試合が動く。マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（MF）がPKを決めてマンチェスター・ユナイテッドが先制。

しかし、67分ボーンマスが同点に追いつく。アドリアン・トラファート（DF）のアシストからライアン・クリスティー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

71分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ブライアン・ムブモ（FW）からベンヤミン・シェシュコ（FW）に交代した。

その直後の71分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。ボーンマスの選手によるオウンゴールにより1-2と逆転する。

73分、ボーンマスは同時に3人を交代。アミン・アドリ（FW）、アレックス・ヒメネス（DF）、ライアン・クリスティー（FW）に代わりデイビッド・ブルックス（MF）、アダム・スミス（DF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）がピッチに入る。

78分にマンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイア（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

81分ボーンマスのイーライ ジュニア・クルーピ（FW）がPKを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ボーンマスは59分にアレックス・ヒメネス（DF）、90+2分にアダム・スミス（DF）に、またマンチェスター・ユナイテッドは28分にカゼミロ（MF）、90+5分にベンヤミン・シェシュコ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-21 07:10:09 更新