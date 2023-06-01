『ごぶごぶフェス 2026』第3弾出演アーティスト解禁 浜田雅功が熱望した4組【一覧】4月には、さらなる発表も
ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の第3弾出演アーティストがきょう20日、解禁された。
【画像】3度目の正直…満を持して初出演するSOPHIA
DAY1には、百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、高城れにの4人からなるアイドルグループ、ももいろクローバーZが参戦する。女性グループ初の国立競技場単独ライブ成功をはじめ、数々の伝説を打ち立て、昨年は初の横浜スタジアムライブで約6万人を動員した彼女達。実は浜田とは、かつて番組内の企画で“大人なデート”をした仲。ライブパフォーマンスはもちろんのこと、浜田とのトークにも注目が集まる。
さらに、日本を代表するライブバンド、SOPHIAの初出演も決定。Vo.松岡充は、かねてより「ごぶごぶフェス」出演を熱望しており、初年度には勝手に会場に駆けつけて、エンディングに登場したほど。しかし、浜田の「呼ばない方がおもろい」という理由から、これまでアーティストとしての出演はかなっていなかった。3度目の開催となる今回、ようやくその熱意が実り、満を持しての登場となる。
DAY2には、メッセージ性の強いストレートな歌詞と、聴くものの心をつかんで離さないロックサウンドを武器にワンマンライブ、野外フェスで常に満員の観衆を動員する3ピースバンド、サンボマスターが降臨。さらに、小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久による3人組グループ、NEWSの出演も決定した。
いよいよ浜田雅功CEOも出演を熱望した第3弾出演アーティストが明らかになり、さらなる盛り上がりをみせる「ごぶごぶフェス2026」。4月には最終出演アーティストの発表も予定している。
【出演者】
＜MC＞浜田雅功
＜アーティスト＞
・6月6日（土）
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風
SOPHIA、ももいろクローバーZ…and more
・6月7日（日）
浜田雅功、INI、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS…and more
【画像】3度目の正直…満を持して初出演するSOPHIA
DAY1には、百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、高城れにの4人からなるアイドルグループ、ももいろクローバーZが参戦する。女性グループ初の国立競技場単独ライブ成功をはじめ、数々の伝説を打ち立て、昨年は初の横浜スタジアムライブで約6万人を動員した彼女達。実は浜田とは、かつて番組内の企画で“大人なデート”をした仲。ライブパフォーマンスはもちろんのこと、浜田とのトークにも注目が集まる。
DAY2には、メッセージ性の強いストレートな歌詞と、聴くものの心をつかんで離さないロックサウンドを武器にワンマンライブ、野外フェスで常に満員の観衆を動員する3ピースバンド、サンボマスターが降臨。さらに、小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久による3人組グループ、NEWSの出演も決定した。
いよいよ浜田雅功CEOも出演を熱望した第3弾出演アーティストが明らかになり、さらなる盛り上がりをみせる「ごぶごぶフェス2026」。4月には最終出演アーティストの発表も予定している。
【出演者】
＜MC＞浜田雅功
＜アーティスト＞
・6月6日（土）
浜田雅功、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風
SOPHIA、ももいろクローバーZ…and more
・6月7日（日）
浜田雅功、INI、近藤真彦、サンボマスター、DISH//、NEWS…and more