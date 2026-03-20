結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアでの7日間の旅を通して関係を見つめ直すABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が、3月19日に放送された。番組では、ケンシ（39）がかつてサチエ（31）へプロポーズした際に起きた、衝撃的な結末を激白。二度の離婚を経てなお、勇気を振り絞って婚約指輪を渡した彼を、さらなるトラウマが襲っていたことが明らかになった。

【映像】“紗栄子似”彼女の冷めたリアクション

実は2年前に一度、サチエに正式にプロポーズをしていた会社経営者で音楽プロデューサーのケンシ。「すごい覚悟してさ、俺にはサチエしかいないって心に決めてプロポーズしたわけ、本当に」と当時を振り返るが、その幸せは一瞬で崩れ去ったという。「プロポーズして、すぐ本当に2〜3日ぐらいで大きい喧嘩してさ。またやっぱり『別れる』ってなったじゃん。指輪も返されて」と、婚約直後の地獄のような展開を語った。

ケンシにとって、指輪を返された事実は想像以上に重かったようだ。「そもそもプロポーズして断られたっていうか、返された指輪のこととかも、俺の中でいろんなのが崩れたっていうか、本当に大丈夫かなって思ったの」と、当時の絶望感を回想。この件以来、再び「結婚」を口にすることへの恐怖が、彼を支配し続けていたのだ。

喧嘩の度に「別れる」という言葉が飛び出す現在の二人の関係性について、ケンシは「やっぱそう（離婚）はなりたくないし、すごい不安になっちゃったんだよな。もう一回『結婚してください』って言うこと自体が」と吐露。過去の傷が癒えないまま、決断の旅で再びプロポーズすることへの強い葛藤をにじませ、スタジオを重苦しい雰囲気に包み込んだ。