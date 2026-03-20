Daoko、最新シングル「COMIT COMET」が、TVアニメ『よわよわ先生』OPテーマに決定！

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Daokoが2026年4月12日(日)に新曲「COMIT COMET」を配信リリース。本楽曲が2026年4月より放送開始のTVアニメ『よわよわ先生』のOPテーマに決定した。

原作は「週刊少年マガジン」にて連載中。気弱でちょっと頼りない新任教師をヒロインに描く大人気ラブコメディ。見た目も性格も“よわよわ”だが、生徒から恐れられる”こわこわ先生”と誤解されている新任英語教師・鶸村ひよりが、担当クラスの阿比倉くんに支えられながら成長する物語。生徒たちに振り回されながらも懸命に向き合い、少しずつ信頼関係を築いていく姿をユーモラスかつ刺激的に描く。

なお、作編曲は「ShibuyaK」、「もしも僕らがGAMEの主役で」などこれまでも数多くのDaoko楽曲を手掛けてきたHIDEYA KOJIMAが担当。90’s〜00’sの渋谷系エッセンスがふんだんに盛り込まれながら、現行の海外ファンクの要素も感じさせる、Daoko史上最もグルーヴィーでキュートな楽曲に仕上がっている。本日公開される『よわよわ先生』本PVでは、放送に先駆け「COMIT COMET」の一部を聴く事が出来る。

さらに、Daokoよりコメントも到着した。

＜Daoko コメント＞

楽曲制作にあたり、原作を読み込ませていただいた際に、よわよわ先生（鶸村ひよりさん）の持つかわいさや、ひたむきなところにキュンキュンしました。その“ときめき”を星に喩えて表現したいと思い、小島英也さんと力を合わせて全力POPSで表現しました。その結果……スターコアな、渾身のアニソンが出来上がりました

さまざまな表情のよわよわ先生をアニメで堪能できることが、今から待ち遠しいです。

●リリース情報

Daoko Digital Single

「COMIT COMET」

2026年4月12日(日)配信開始

作詞 : Daoko

作曲 : HIDEYA KOJIMA,Daoko

編曲 : HIDEYA KOJIMA

ジャケットデザイン：玉野ハヅキ（株式会社ヨーヨー）

原画：ほの 暁（Akatsuki Hono）

監修：竹本佳子（Yoshiko Takemoto）

事前予約(Pre-add/Pre-save)はこちら

https://lnk.to/COMIT_COMET

●作品情報

TVアニメ『よわよわ先生』



AT-X：4月11日より 毎週土曜日 21:30〜（リピート放送：毎週月曜日 29:00〜／毎週土曜日 6:30〜）

TOKYO MX：4月11日より 毎週土曜日 22:30〜

ABCテレビ： 4月15日より 毎週水曜日 26:15〜

北海道テレビ放送：4月18日より 毎週土曜日 26:40〜

長崎文化放送：4月23日より 毎週木曜日 25:20〜

BS11：4月11日より 毎週土曜日 22:30〜

配信情報

AnimeFesta・dアニメストア・DMM TVにて Web最速配信決定！

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。

＜Daoko プロフィール＞

Daoko（ダヲコ）

1997年生まれ、東京都出身。

15歳のときにニコニコ動画へ投稿した楽曲が話題となり、2015年に『DAOKO』でメジャーデビュー。

以降、CMやアニメ主題歌の提供など幅広い音楽活動を展開し、米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで6億回を超える再生を記録。

音楽にとどまらず、小説執筆、ライブイベントの主催、絵画の個展開催、女優業など、多彩なクリエイティブ活動を通じて国内外から高い評価を得ている。

2019年には個人事務所「てふてふ」を設立。ソロ活動と並行して、2023年からはバンド・QUBITとしての活動もスタート。

2024年には約4年ぶりとなるアルバム『Slash-&-Burn』をリリースし、椎名林檎の7thアルバム収録曲「余裕の凱旋」へのfeat.参加でも話題に。

2025年にはGiga & TeddyLoidとの共作「アクト feat. Daoko」でも注目を集め、

11月19日には最新EP「meta millefeuille」が配信リリースされた。

©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会

関連リンク

Daoko公式X (Twitter)

https://twitter.com/Daok0