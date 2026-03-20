心配性なわんこたちの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で52万回再生を突破し、「愛が溢れてる」「優しい世界だねぇ」「見守り部隊可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ケージで寝言をいう子犬→先輩犬たちが『どうしたんだろう』と集まって…尊さが大渋滞している光景】

子犬が寝言をいっている！？

TikTokアカウント「riri_pupu_lua」の投稿主さんは、『Lily』ちゃん、『Pupu』ちゃん、『Lua』ちゃん、『Lib』ちゃんという4匹のわんこと暮らしています。最近、LilyちゃんとPupuちゃんの間に子犬が誕生！！『NICO』ちゃんと名付けられた子犬は、現在も健やかに成長中とのことです。

ある日、ケージの中でぐっすり眠っていたというNICOちゃん。熟睡するあまり、寝言を言いはじめたといいます。

NICOちゃんの寝言を聞きつけた先輩犬たちは、続々とケージの周りに集まってきたとか。各々が心配そうにNICOちゃんを覗き込み、「大丈夫なの…？」とソワソワしていたそうです。

全員集合する光景にホッコリ

可愛らしい寝言を発していたNICOちゃんですが、急に「ワン！！」と大きな声で鳴きました。この寝言には、本人もびっくり。慌てて飛び起きたといいます。

しかし、もっと驚いたのは先輩犬たち。全員がケージの周りに集合し、囲むようにNICOちゃんを見つめていたとか…。あまりに優しい先輩犬たちの姿に、思わずホッコリ。

ちなみに、NICOちゃんと先輩犬たちは、普段は別部屋で過ごしているとのこと。ご飯のときだけ同部屋に集まり、このような一幕が見られたのだそうです。

この投稿には「みんな気になっててかわいい」「みんなに愛されてるね」「うちのわんこも反応して寄ってきました(笑）」などの温かなコメントが寄せられたのでした♡

過保護な先輩犬たち

先輩犬たちの中でも、とくにNICOちゃんを気にしているのがLuaちゃん。NICOちゃんがご飯台の中から出られなくなると、前足で出してあげようとしたこともあるそうです。

また、NICOちゃんも先輩のことが大好き！Luaちゃんが使っている水飲み場で、背伸びをしながら一緒に水を飲んでいるといいます。

毎日たくさんの愛を注がれているNICOちゃん。これからも、優しい家族に守られながらスクスク成長することでしょう！

わんこたちの賑やかな日常や、NICOちゃんの成長の様子はTikTokアカウント「riri_pupu_lua」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「riri_pupu_lua」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。