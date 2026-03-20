千鳥を地上波で“野放し”にする深夜特番『千鳥ナイト』詳細判明…「過激」「むき出し」の2部構成・豪華出演者【一覧】
お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）を地上波に“野放し”にするABCテレビの特別番組『千鳥ナイト』が、27日深夜に放送されるのを前に、番組詳細が一挙発表された。
【写真複数】『千鳥ナイト』！ ノブMC『ツッコミサーキット』＆大悟MC『ライフイズBET』出演者・場面カット
『千鳥ナイト』は単なる3時間の特番ではなく、まさに千鳥一色の深夜特番。前半はノブMCの『ツッコミサーキット』、後半は大悟MCの『ライフイズBET』の2部構成となる。
ノブがMCを務める番組『ツッコミサーキット』では、“ツッコミ”×“カートレース”という前代未聞の異種格闘技戦が開幕。仮想サーキットを舞台に、実力派ツッコミ芸人たちが4チームに分かれ、カートを操りながらツッコミのタイムアタックに挑む。レース走行中、コースに現れるお題に対し、瞬時に“ナイスツッコミ”を叩き込めたチームはゲートが開放。ツッコミが甘ければ足止めを食らう、過激なサバイバルレースとなる。
大悟がMCを務める番組『ライフイズBET』では、人間観察クイズが開幕する。誰もがどこかで遭遇したことがあるような、世の中にあふれる日常の“あるある行動”を観察し、ターゲットが次にとる行動を2択で予想してBETしていく。賞金100万円を懸け、芸能界屈指の勝負師たちが、大悟と対峙。単なるクイズ番組の枠を超えた、むき出しの心理戦が繰り広げられる。
■ノブ コメント
「ツッコミで何か大会をやろう」と話していたら、とんでもない規模になってしまいました（笑）。メンバーも「M-1」王者や、「M-1」審査員、さらには“2025新語・流行語大賞”ノミネート者まで…総勢12人の豪華メンバーになりました！
とても見応えのある面白いレースが繰り広げられています。ぜひ楽しんでください！
■大悟 コメント
『ライフイズBET』しびれましたね。最高でした！メインの出演者はもちろんですが、それ以上に“ちょろっと呼んだ人間”の動きには特に注目してください。目が離せなくなるはずです！この勝負の行方を、ぜひ最後まで見届けてください！
■『千鳥ナイト』番組概要
放送日時：2026年3月27日（金）深夜0時12分〜深夜3時12分（ABCテレビ／関西ローカル）
※放送後にTVer・ABEMAで見逃し配信あり
＜内容＞
【第1部】『ツッコミサーキット』（MC：ノブ）
【第2部】『ライフイズBET』（MC：大悟）
＜出演＞
『ツッコミサーキット』＜＞内はチーム名
＜レーシングNOBU＞
ノブ（千鳥）、青空（からし蓮根）、タコス（マリーマリー）
＜GO！TO！モータース＞
後藤輝基（フットボールアワー）、中谷（マユリカ）、山下ギャンブルゴリラ（豪快キャプテン）
＜マッハ柴田∞＞※「∞」の読み：インフィニティ
柴田英嗣（アンタッチャブル）、井口浩之（ウエストランド）、森本晋太郎（トンツカタン）
＜津田自動車＞
津田篤宏（ダイアン）、芝大輔（モグライダー）、町田和樹（エバース）
【VTR出演】
原西孝幸（FUJIWARA）、天竺川原、みちお（トム・ブラウン）、森下直人（ななまがり）、川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ
『ライフイズBET』
【MC】
大悟（千鳥）
【勝負師（五十音順）】
相武紗季、大東翔生（ダブルヒガシ）、嶋佐和也（ニューヨーク）、堂前透（ロングコートダディ）、
新山（さや香）、ベッキー、吉村崇（平成ノブシコブシ）
【仕切り役】
トキ（藤崎マーケット）
【企画出演】
石井（さや香）、兎（ロングコートダディ）
【VTR出演】
・兎（ロングコートダディ）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、エース（バッテリィズ）、
・矢口真里、熊田曜子
・ピスタチオ伊地知、アントニー（マテンロウ）、柏木成彦（素敵じゃないか）、イクト（イチゴ）
【ナレーション】
村田秀亮（とろサーモン）
【写真複数】『千鳥ナイト』！ ノブMC『ツッコミサーキット』＆大悟MC『ライフイズBET』出演者・場面カット
『千鳥ナイト』は単なる3時間の特番ではなく、まさに千鳥一色の深夜特番。前半はノブMCの『ツッコミサーキット』、後半は大悟MCの『ライフイズBET』の2部構成となる。
ノブがMCを務める番組『ツッコミサーキット』では、“ツッコミ”×“カートレース”という前代未聞の異種格闘技戦が開幕。仮想サーキットを舞台に、実力派ツッコミ芸人たちが4チームに分かれ、カートを操りながらツッコミのタイムアタックに挑む。レース走行中、コースに現れるお題に対し、瞬時に“ナイスツッコミ”を叩き込めたチームはゲートが開放。ツッコミが甘ければ足止めを食らう、過激なサバイバルレースとなる。
■ノブ コメント
「ツッコミで何か大会をやろう」と話していたら、とんでもない規模になってしまいました（笑）。メンバーも「M-1」王者や、「M-1」審査員、さらには“2025新語・流行語大賞”ノミネート者まで…総勢12人の豪華メンバーになりました！
とても見応えのある面白いレースが繰り広げられています。ぜひ楽しんでください！
■大悟 コメント
『ライフイズBET』しびれましたね。最高でした！メインの出演者はもちろんですが、それ以上に“ちょろっと呼んだ人間”の動きには特に注目してください。目が離せなくなるはずです！この勝負の行方を、ぜひ最後まで見届けてください！
■『千鳥ナイト』番組概要
放送日時：2026年3月27日（金）深夜0時12分〜深夜3時12分（ABCテレビ／関西ローカル）
※放送後にTVer・ABEMAで見逃し配信あり
＜内容＞
【第1部】『ツッコミサーキット』（MC：ノブ）
【第2部】『ライフイズBET』（MC：大悟）
＜出演＞
『ツッコミサーキット』＜＞内はチーム名
＜レーシングNOBU＞
ノブ（千鳥）、青空（からし蓮根）、タコス（マリーマリー）
＜GO！TO！モータース＞
後藤輝基（フットボールアワー）、中谷（マユリカ）、山下ギャンブルゴリラ（豪快キャプテン）
＜マッハ柴田∞＞※「∞」の読み：インフィニティ
柴田英嗣（アンタッチャブル）、井口浩之（ウエストランド）、森本晋太郎（トンツカタン）
＜津田自動車＞
津田篤宏（ダイアン）、芝大輔（モグライダー）、町田和樹（エバース）
【VTR出演】
原西孝幸（FUJIWARA）、天竺川原、みちお（トム・ブラウン）、森下直人（ななまがり）、川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ
『ライフイズBET』
【MC】
大悟（千鳥）
【勝負師（五十音順）】
相武紗季、大東翔生（ダブルヒガシ）、嶋佐和也（ニューヨーク）、堂前透（ロングコートダディ）、
新山（さや香）、ベッキー、吉村崇（平成ノブシコブシ）
【仕切り役】
トキ（藤崎マーケット）
【企画出演】
石井（さや香）、兎（ロングコートダディ）
【VTR出演】
・兎（ロングコートダディ）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、エース（バッテリィズ）、
・矢口真里、熊田曜子
・ピスタチオ伊地知、アントニー（マテンロウ）、柏木成彦（素敵じゃないか）、イクト（イチゴ）
【ナレーション】
村田秀亮（とろサーモン）