©2026 映画『90メートル』製作委員会

人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えるシングルマザー

複雑な想いを抱える親子の絆と揺るぎない愛を綴った感涙物語

人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った感涙物語『90メートル』。直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』で商業長編映画デビューを果たし、『か「」く「」し「」ご「」と「』でも高く評価された新進気鋭の監督・中川駿渾身のオリジナル企画を映画化。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と自身の母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、半自伝的映画を生み出した。

難病を抱えた母・美咲と2人で暮らす高校3年生の藤村佑(たすく)を演じるのは、スタジオジブリの『君たちはどう生きるか』で主人公声優の座を射止め、ドラマ「ちはやふるーめぐりー」など話題作への出演で注目を集める山時聡真。人生の岐路に立ったいま、東京の大学に進学したい気持ちと母のそばを離れるわけにはいかない状況下に置かれ、将来の選択を迫られる等身大の主人公を体現した。母・美咲を演じるのは、自身も子育て中であり、『ディア・ファミリー』『近畿地方のある場所について』と母親役が続く菅野美穂。日に日に身体の自由がきかなくなる難病を患いながら、我が子を何よりも思いやる母親を熱演。さらに、美咲が利用する介護施設のケアマネジャー・下村香織役で西野七瀬。佑が所属するバスケ部のマネージャー・松田杏花役で南琴奈、バスケ部員・大平翔太役で田中偉登が出演する。そして、主題歌は大森元貴による書き下ろし楽曲「0.2mm」に決定したことでも話題を呼んでいる。日本中を涙に染める感動物語の公開に期待がかかる。

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中川駿監督初のオリジナル商業映画となる『90メートル』

『少女は卒業しない』や『か「」く「」し「」ご「」と「』を世に送り出し、思春期特有の心の揺らぎを繊細に表現し注目されている映画監督・中川駿。彼の半自伝的オリジナル脚本『90メートル』は、釜山国際映画祭「AsianProject Market 2024」（以下、APM）にて高く評価されARRIアワードを受賞。中川監督にとって初のオリジナル商業映画として、今月3月27日(金)に公開を迎える。

かつてこの賞を受賞した企画がカンヌへ出品！世界が注目する ARRI アワードとは？

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企画成立に向けて国際共同製作や海外セールスのパートナーを獲得し、企画段階から海外映画市場の関係者に対して、作品の存在を周知する場となっているAPM。今回、映画『90メートル』の国際共同製作の可能性を探りながら、本作がどのような評価を受けるのかを試したいという理由でAPMへ出品を決意。そして本作が受賞したARRIアワードはAPMのスポンサー企業から与えられる賞で、エンターテインメント向けカメラや照明器具の国際大手メーカーARRIが提供する賞である。ARRIアワードの受賞企画には、25,000ドル相当のARRI機器の使用権利が与えられ、実際に本作の撮影はARRI機器を使用して行われた。過去にこの賞を受賞した企画には、奥山大史監督の『ぼくのお日さま』があり、カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門に正式出品されたほか、多数の映画祭に出品されている。世界が注目する賞を中川監督のオリジナル脚本が受賞したのだ。出品するにあたって、中川監督は「僕の敬愛する葛城ミサトという人が『日本人の心情は察しと思いやりよ』と仰っていました。そんな日本人の価値観が色濃く反映された本作が海外の皆様の目にどう映るか不安でした」と心配を覗かせるが、結果は見事ARRIアワード受賞を果たす。中川監督は「ARRIアワードを受賞することができて安堵すると共に、作品を通じて僕の大好きな日本を知ってもらえる機会になると思い、とても光栄に感じました」と語った。

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そんな『90メートル』は、中川監督が自身の母の介護経験をもとに、自身と自身の母を重ね合わせてキャラクターを作り上げた半自伝的作品。難病やヤングケアラーという社会的テーマも含んでいるため、ドキュメンタリー的になりすぎないようにビジュアルにもこだわる必要があった。ARRIは、選定理由を「中川監督は『ARRIを使うことで初めて実現できる映像表現』を具体的に構想されており、それが『90メートル』という作品に確かな映像的価値を付加できると判断した」と説明。映画のテーマ性と映像設計の明確な結びつきが評価され、受賞につながったのだった。

会社員から映画監督！異色の経歴の持ち主 中川駿監督の作品の魅力は若者のリアルな感情！

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大学卒業後はイベントの制作会社に勤務していた中川監督。送別会で流すムービーの制作を任され、そこから映像業界に興味を持つ。退職後、ニューシネマワークショップにて映画制作を学び、映画監督になるという異色の経歴を持つ中川監督。そんな中川監督は本作を含め、10代の青春真っ只中の登場人物たちの心情をリアルに描くことに定評があるが、その秘訣は中川監督のある特徴的な脚本と撮影スタイルにある。それは、台本の中のセリフをわざと空白にし、キャストの生きた言葉を取り入れること。自身が高校生のリアルな感覚からはどんどん離れてしまうことを客観的に捉えるが故に、近い世代の力を借り、生の声・言葉遣いを入れたい想いがあるという。

リアルでありつつもエンタメ精神を忘れない

中川監督はリアリティを意識しつつも、劇映画としての存在意義を追求する姿勢を忘れない。中川監督は『カランコエの花』(16)を監督した時、「社会問題として社会全体として取り組んでいくためには、いかに無関心層を取り込むかっていうところが大事」と考えるようになったという。本作『90メートル』では当事者に取材をすることでヤングケアラーとしての苦悩や大変さを追求し問題のリアリティを提示しつつも、主人公・佑が普通の日常を取り戻していく過程にフォーカス。母と息子の関係性や高校生たちの友情模様も描くことで、逆説的にヤングケアラーの実情を体感できるようにし、さらに希望がある物語を綴ることで無関心な人たちを取り込むエンタメ性も生み出した。中川監督は「母と息子の感動的な物語であり、高校生たちの友情物語として楽しんでいただいた中で、結果的にヤングケアラーについて知ることができるという順番や配分については、エンターテインメントに携わる人間として成果を出せたのではないかと自負しています」と語っている。物語への興味を持続させる要素を持ちつつ、結果として社会的問題の認知も広げられるように考え抜いた中川監督のバランス感覚も魅力の一つである。

中川監督の想いの詰まった『90メートル』は3月27日（金）に公開！ぜひ劇場でご覧いただきたい。



『90メートル』は3月27日（金）より全国公開

監督・脚本 : 中川駿

主題歌：大森元貴「0.2mm」（ユニバーサル ミュージック / EMI Records）

出演：山時聡真、菅野美穂、西野七瀬、南琴奈、田中偉登 ほか

配給：クロックワークス

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公式サイト：https://movie90m.com/

公式X（旧Twitter）：@movie90m

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