安全性がさらに向上

ダイハツは2026年3月19日、「ハイゼットトラック」の一部改良を実施し、同日より発売します。

「ハイゼット」シリーズは、1960年にダイハツ初の軽四輪車として誕生以来、常にユーザーのニーズを追求し、時代の変化に合わせて進化し続けてきたロングセラーカーです。

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中でも、軽トラックのハイゼット トラックは、農林水産業を中心に、幅広い業種のユーザーの「働く相棒」として、全国津々浦々で愛用されており、2026年3月時点での累計生産台数は485万台以上にのぼります。

現行型は、2014年に15年ぶりのフルモデルチェンジを果たした10代目です。2018年には予防安全機能「スマートアシスト」を搭載するなど、常に改良を重ねてきました。

2021年12月には軽商用バン「ハイゼットカーゴ」のフルモデルチェンジと同時に、大幅な改良を実施しています。

現行型ハイゼットトラックに搭載されるのは、660cc「KF型」直列3気筒DOHC自然吸気エンジンです。最高出力46ps・最大トルク60Nmを発揮します。

トランスミッションは、当初4速ATと5速MTの設定でしたが、2021年の大幅改良時、より高効率で燃費向上に貢献するCVT（自動無段変速機）へ変更されています（5速MT車も存続）。

駆動方式は、2WD（後輪駆動）のほか3モードが選択できる電子制御式4WDも設定されるほか、一部の5速MTの4WD車には「Hi-Loモード切替機構」を備え走破性を高めた仕様も用意されます。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1780mm（ハイルーフ車は1885mm）、ホイールベースは1900mmです。

通常のトラックに加え、座席の後ろに車体を延伸して室内空間を拡大した「ジャンボ」も設定されるほか、「ダンプ」「パネルバン」などさまざまな特装車も用意されています。

今回実施された一部改良では、予防安全機能「スマートアシスト」に対横断自転車の検知機能や「交差点右折時の対向車線の車両」「右左折時の対向方向から来る横断歩行者」検知機能を追加することで、安全性を向上させました。

また、「エクストラ」グレードに「LEDヘッドランプ」「ADB（アダプティブドライビングビーム）」「サイドビューランプ」を標準装備に設定するなどの利便性向上も図られています。

新たなハイゼットトラックの車両価格（消費税込み）は、「スタンダード」（2WD・MT／CVT）109万4500円からです。