千趣会の通販事業「ベルメゾン」が展開する「ディズニー ファンタジー ショップ」に、ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」が誕生！

記念すべき第1弾として、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』の世界観が楽しめるTシャツやバッグ、雑貨など全7種が発売されます☆

ベルメゾン「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」

発売日：2026年3月23日(月)

※うち「ラゲッジタグ」のみ4月中旬発売予定

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー ファンタジー ショップにて、ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」がスタート。

ディズニー作品は、物語を彩る魅力的な「舞台（場所）」が数多く存在します。

今回発売されるコレクションはその「舞台」に着目し、「もしその場所に行けたら？」という空想から誕生しました。

テーマは、「旅先でふと出会い、思わず手に取ったスーベニア（お土産）」

物語での各舞台の情景や象徴的なモチーフをデザインに落とし込み、旅先で思わず手に取ってしまうアイテムを目指して開発されました。

実用的なグッズを中心にラインナップされており、普段の生活の中でも、映画の世界を旅しているような気分を味わうことができる、大人のためのコレクションです。

記念すべき第1弾として、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のキャラクターカラーである白をイメージした記念日「4（シ）月6（ロ）日（ベイマックスの日）」を前に発売。

今回登場するのは、作品の舞台「サンフランソウキョウ」をテーマにしたTシャツやバッグ、雑貨など全7種類です☆

また、今後は毎月1作品ずつ新たなコレクションを発売予定。

第2弾として4月下旬より『ミラベルと魔法だらけの家』、5月下旬からの第3弾では『メリー・ポピンズ』が企画されています。

「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」第1弾『ベイマックス』

舞台：サンフランソウキョウ

4月6日（シロの日、白いボディの「ベイマックス」にちなんだ日」）に向け、映画の舞台「サンフランソウキョウ」をイメージしたファッションアイテムなど全7種を展開。

主人公である「ベイマックス」や「ヒロ・ハマダ」が暮らす、「サンフランソウキョウ」は、サンフランシスコと東京を合体させたような架空の近未来都市です。

そこで売られているスーベニアをイメージしたベースボールシャツ、半袖Tシャツ、ナップサック、ビニール傘、プリントタオル、アクリルキーホルダー、ラゲッジタグが登場。

「サンフランソウキョウ」の和と洋が融合した近未来的な風景やMIXカルチャーの世界観を感じさせるデザインが特徴です。

普段使いからレジャー先など様々なシチュエーションで活躍するラインナップになっています。

ベースボールシャツ

価格：3,990円（税込）

カラー：1色（ベイマックス）

サイズ：1サイズ（M〜L）

白い本体に「ベイマックス」カラーが映えるベースボールシャツ。

サンフランソウキョウのロゴや「ベイマックス」のお顔などがプリントされています。

スーベニアTシャツ

価格：2,990円（税込）

カラー：2色（ベイマックス（ホワイト）、ベイマックス（ブラック））

サイズ：2サイズ（S〜M、L〜LL）

『ベイマックス』の世界観あふれるアートが使用されたスーベニアTシャツ。

サンフランソウキョウを背景に、両手でハートマークを作る「ベイマックス」が大きくプリントされています。

ナップサック

価格／3,990円（税込）

カラー：1色（ブラック）

サイズ： 1サイズ（約35×41cm）

メッシュポケット部分に「ベイマックス」のアートを使用したナップサック。

夜空に浮かぶ満月やカラフルな建物が印象的です。

UVカットのエンボスビニール傘

価格／3,990円（税込）

カラー：1色（ブラック）

サイズ：1サイズ（傘骨長さ約65cm、全長約88cm）

モノトーンで統一された、大人かわいいビニール傘もラインナップ。

パワードスーツを着た「ベイマックス」が空を飛ぶシーンを落とし込んでいます。

プリントタオル

価格：各1,690円（税込）

カラー：2色（ベージュマルチ、ピンクマルチ）

サイズ：1サイズ（約34×110cm)

アウトドアシーンでも活躍してくれるプリントタオルは、2つのデザインで展開。

様々なポーズをとる「ベイマックス」がたっぷり描かれています。

フレークアクリルキーホルダー

価格：2,290円（税込）

カラー：1色（ベイマックス）

発売予定：2026年4月上旬頃

ビビッドなカラーに仕上げられた、存在感抜群なフレークアクリルキーホルダー。

振動を与えることで、本体に閉じ込めた「ベイマックス」やモチーフが動きます。

ラゲッジタグ

価格：1,980円（税込）

カラー：1色

「ベイマックス」をダイカットでデザインしたラゲッジタグ。

リュックを背負った「ベイマックス」と一緒にお出かけすることができます。

「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」今後のラインナップ

毎月1作品をピックアップし、作品の世界観を存分に生かしたグッズを展開していく「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」シリーズ。

ディズニー ファンタジー ショップとして初めて取り扱う作品も多数登場予定です。

第2弾：『ミラベルと魔法だらけの家』

発売日：2026年4月下旬 ※DFS初登場

舞台：魔法の家（カシータ）

『ミラベルと魔法だらけの家』の主人公「ミラベル」をイメージした華やかなボタニカル柄を用いたファッションアイテムや、物語の象徴である「魔法の家（カシータ）」をあしらった特別なコレクション。

ワンピースから小物まで、作品の世界観を楽しむことができる品揃えです。

第3弾：『メリー・ポピンズ』

発売日：2026年5月下旬 ※DFS初登場

舞台：1910年のロンドン

映画『メリー・ポピンズ』の主役で、魔法が使える乳母（ナニー）「メリー・ポピンズ」のコスチュームをテーマにした、遊び心溢れるコレクション。

手にするたび魔法にかけられたようなワクワクを感じられるラインナップになっています。

ベルメゾンネット キャンペーン

応募期間：2026年3月23日（月） 〜4月19日（日）23:59

「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」では、プレゼントキャンペーンを毎月開催。

第1弾コレクションでは、対象期間中、ディズニーグッズを税込み7,000円以上の注文＆エントリーで、抽選で300名に非売品の「ベイマックスのアクリルフォトスタンド」がプレゼントされます。

「旅先でふと出会い、思わず手に取ったスーベニア（お土産）」をテーマに展開される、映画の世界を旅しているような気分を味わうことができる、大人のためのコレクション。

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップの新コレクション「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」第1弾『ベイマックス』は、2026年3月23日より販売開始です☆

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