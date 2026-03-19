バルサ、ニューカッスル粉砕で3年連続CL準々決勝入り！ ホームで大量7発、ハフィーニャは6得点に絡む

バルサ、ニューカッスル粉砕で3年連続CL準々決勝入り！ ホームで大量7発、ハフィーニャは6得点に絡む