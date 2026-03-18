（CNN）イランは18日、前日に起きたイラン高官2人の殺害に対する報復を宣言し、イスラエルへの新たな攻撃を開始した。

テルアビブとエルサレムにいるCNN取材班は夜明け前、上空に閃光を目撃した。テルアビブ上空ではクラスター弾ミサイルとみられるものも確認された。

テルアビブの複数の地点に破片が落下し、爆発物処理班と救急隊員が現場に急行した。救急隊員が撮影した映像には、住宅街の道路に散乱する破片と炎上する車両が映っていた。

「警報が鳴ったのでシェルターに避難し、すごい爆発音を聞いた」と、近隣住民はロイター通信に語った。「外に出ることを許可されたのでバルコニーに出ると、火のにおいがして、この辺一帯のすべてが吹き飛んでいるのが見えた」

これより前、イスラエル中部ではミサイルの破片により2人が死亡し、テルアビブの北に位置するブネイブラクでも1人が負傷した。救急当局が発表した。

イラン軍は18日未明、イスラエルに対して「激しい」攻撃を開始したと発表。ある司令官は「迅速な攻撃」と表明した。

イランのタスニム通信は、テルアビブに向けて発射したとするミサイルの映像を公開した。その中には、最大80発の小型子弾を搭載できるとされる「ホッラムシャフル4」も含まれていた。イスラム革命防衛隊（IRGC）は国家安全保障最高評議会のトップ、ラリジャニ事務局長の死への「報復」としてミサイルを発射したという。ラリジャニ氏は17日のイスラエルによる攻撃で死亡した。