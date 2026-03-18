20秒以上…レオナルド・ディカプリオ、オスカー受賞のマイケル・B・ジョーダンと熱い抱擁 「これぞ勝者と敗者の正しい姿」と反響
現地時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式で、主演男優賞を逃したレオナルド・ディカプリオ。同賞を初めて受賞したマイケル・B・ジョーダンと熱い抱擁を交わす姿が会場でキャッチされていた。
【写真】嚙みしめるように・・トロフィーを見つめるマイケル・B・ジョーダン
オスカーのトロフィーを手にしたマイケルが、レオナルドの肩に顔をうずめるように抱きつき、レオナルドはマイケルの背中を優しくたたく――二人の姿を収めた動画が、米InStyleのInstagramにてシェアされた。固く抱き合った後、マイケルが感極まった様子で何かを語りかけ、それにレオナルドが耳を傾ける姿が見て取れる。その後、二人は改めて抱擁し、周囲のカメラに向かってポーズを取った。
二人の抱擁は20秒以上に及んでおり、ファンからは「これぞ勝ち取った人と負けてしまった人の正しい姿」「レオもマイケル・B・ジョーダンを応援していたみたい」「受賞者としてマイケルの名前が呼び上げられると、レオはすぐに立ち上がり拍手していた」「マイケルの名前が読み上げられると、レオはうれしそうだった。レオが自分よりもマイケルを応援していたのは確かだ。彼はすでに一度受賞しているからね。この二人を好きにならずにいられない」などとコメントが寄せられている。
レオナルドはポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』で今年の賞レース期間、あらゆる賞にノミネートされていたが、オスカー受賞はならず。一方のマイケルは、長年のコラボレーターであるライアン・クーグラー監督の『罪人たち』で、自身初、アフリカ系の俳優として史上6人目となるアカデミー賞主演男優賞に輝いた。
マイケルは受賞スピーチで、「僕がここに立っているのは、先人のおかげです」と述べ、シドニー・ポワチエ、デンゼル・ワシントン、ジェイミー・フォックス、フォレスト・ウィテカー、ウィル・スミス、そして『チョコレート』（2001）でアフリカ系として初めて主演女優賞に輝いたハル・ベリーの名前を挙げて「偉大な先人や先祖、仲間たち」に感謝。最後は『罪人たち』を観るために、映画館へ何度も足を運んだ観客への感謝の言葉でスピーチを締めくくっていた。
【写真】嚙みしめるように・・トロフィーを見つめるマイケル・B・ジョーダン
オスカーのトロフィーを手にしたマイケルが、レオナルドの肩に顔をうずめるように抱きつき、レオナルドはマイケルの背中を優しくたたく――二人の姿を収めた動画が、米InStyleのInstagramにてシェアされた。固く抱き合った後、マイケルが感極まった様子で何かを語りかけ、それにレオナルドが耳を傾ける姿が見て取れる。その後、二人は改めて抱擁し、周囲のカメラに向かってポーズを取った。
レオナルドはポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』で今年の賞レース期間、あらゆる賞にノミネートされていたが、オスカー受賞はならず。一方のマイケルは、長年のコラボレーターであるライアン・クーグラー監督の『罪人たち』で、自身初、アフリカ系の俳優として史上6人目となるアカデミー賞主演男優賞に輝いた。
マイケルは受賞スピーチで、「僕がここに立っているのは、先人のおかげです」と述べ、シドニー・ポワチエ、デンゼル・ワシントン、ジェイミー・フォックス、フォレスト・ウィテカー、ウィル・スミス、そして『チョコレート』（2001）でアフリカ系として初めて主演女優賞に輝いたハル・ベリーの名前を挙げて「偉大な先人や先祖、仲間たち」に感謝。最後は『罪人たち』を観るために、映画館へ何度も足を運んだ観客への感謝の言葉でスピーチを締めくくっていた。