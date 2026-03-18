【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 vs 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】「キャー！」長谷川唯が“水浴び”で絶叫！

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月18日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」の準決勝で韓国女子代表と対戦。日本時間18時のキックオフを前にスタメンが発表された。

2大会ぶりの優勝を目指すなでしこジャパンは、第1戦でチャイニーズ・タイペイ代表を2−0、第2節でインド代表を11−0、第3戦でベトナム代表を4−0で下したグループステージを1位通過。フィリピン代表と戦った準々決勝も7−0と大勝し、2027年FIFA女子ワールドカップの出場権も獲得した。

過密日程もありここまで積極的なターンオーバーを採用してきたニルス・ニールセン監督だが、この準決勝はほぼベストメンバーを起用。キャプテンの長谷川唯はもちろん、準々決勝で温存した山下杏也加、熊谷紗希、高橋はな、長野風花、浜野まいかららがスタメンに名を連ねた。一方で右SBに古賀塔子、インサイドハーフに宮澤ひなた、CFに植木理子を起用し、清水梨紗、谷川萌々子、田中美南らはベンチスタートとなった。

【スタメン】

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼FW

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

【ベンチスタート】

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→海外移籍予定）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

