レバテック株式会社は、IT人材3000名を対象に、近年注目される「静かな退職」*1に関する実態調査を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

*1静かな退職：業務において必要以上のやりがいやキャリアアップを求めず、決められた仕事を淡々とこなす状態

本ニュースのサマリー IT人材の45％が「静かな退職」を自覚、30代以降の中堅層にも波及 静かな退職の理由は「努力が給与・昇進に正当に反映されないから」 「仕事のやりがい」が静かな退職の抑止力に、仕事の達成感や成長実感が鍵

IT人材の45％が「静かな退職」を自覚、30代以降の中堅層にも波及

自身の状態が「静かな退職」に該当するか聞いたところ、 「そう思う（16.4％）」「どちらかというとそう思う（28.5％）」 を合わせ、約45％が該当すると回答した。

画像：レバテック株式会社 2026年3月17日 ニュースリリースより引用

年代別に見ると、 20代では58.7％と6割近くが「静かな退職」に該当する と回答し、全世代で最も高い割合を示した。

一方で、30代でも45.9％と半数近くに達し、40代・50代でも3割後半が該当すると回答していることから、「静かな退職」は若年層に限られた現象ではなく、 世代を問わず広がっている 実態が明らかになった。

画像：レバテック株式会社 2026年3月17日 ニュースリリースより引用

静かな退職の理由は「努力が給与・昇進に正当に反映されないから」

「静かな退職をしている」と回答した層に、その理由を聞くと、 「自分の努力や成果が、給与や昇進などの待遇に正当に反映されないと感じたから（42.5％）」が最多 となった。

次いで「担当の業務量が多く、心身の健康を優先したいから（37.3％）」「キャリアアップをしたいと思わないから（31.7％）」と続いた。

画像：レバテック株式会社 2026年3月17日 ニュースリリースより引用

「仕事のやりがい」が静かな退職の抑止力に、仕事の達成感や成長実感が鍵

「静かな退職をしていない」と回答した層にその理由を聞くと、 「仕事にやりがいを感じているから（43.2％）」 が最も多く、次いで「昇進や昇給のために努力が必要だと思うから（40.5％）」「仕事と私生活のバランスが取れているから（35.1％）」と続いた。

画像：レバテック株式会社 2026年3月17日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査年月：2025年11月12日～2025年11月19日

■調査方法：インターネット調査

■調査主体：レバテック株式会社

■実査委託先：GMOリサーチ&AI株式会社

■有効回答数：3000名

■調査対象：20歳～59歳 IT人材3000名 ■調査年月：2025年11月12日～2025年11月19日■調査方法：インターネット調査■調査主体：レバテック株式会社■実査委託先：GMOリサーチ&AI株式会社■有効回答数：3000名■調査対象：20歳～59歳 IT人材3000名

ニュース情報元：レバテック株式会社