「今日好き」榊原樹里（じゅり）“スッピン”でキレキレダンス披露「かっこ良すぎ」「何度も見ちゃう」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月17日、自身のInstagramを更新。スッピンでのダンス動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」19歳美女「何度も見ちゃう」貴重なスッピンでのダンス姿
榊原は「スッピンだからね」とコメントを添え、室内でダンスを踊るリール動画を投稿。黒のサングラスに黒のトップス、ゆったりとしたシルエットのボトムスというラフなスタイルで、音楽に合わせてキレのある動きを披露した。
この投稿には「ダンスがキレキレで上手」「スッピンも可愛い」「サングラス姿がクール」「動きがかっこ良すぎ」「貴重」「センス抜群」「何度も見ちゃう」「肌が綺麗」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「何度も見ちゃう」貴重なスッピンでのダンス姿
◆榊原樹里“スッピン”でダンス
榊原は「スッピンだからね」とコメントを添え、室内でダンスを踊るリール動画を投稿。黒のサングラスに黒のトップス、ゆったりとしたシルエットのボトムスというラフなスタイルで、音楽に合わせてキレのある動きを披露した。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿には「ダンスがキレキレで上手」「スッピンも可愛い」「サングラス姿がクール」「動きがかっこ良すぎ」「貴重」「センス抜群」「何度も見ちゃう」「肌が綺麗」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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