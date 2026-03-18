なにわ男子、USJで一致団結の本気姿「やべぇ！やべぇ！」 5周年の『スーパー・ニンテンドー・ワールド』満喫
7人組グループ・なにわ男子が18日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』開業5周年アニバーサリー・イベントにスペシャルゲストとして参加した。
【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
なにわ男子のメンバーは、セレモニー出席に先がけてアトラクションなど満喫。“一致団結”してクリアしていく様子が、スクリーンで公開された。藤原丈一郎と大橋和也は「マリオカート 〜クッパの挑戦状〜」、高橋恭平と大西流星は「あつめろ! ボムへい・バラバラパズル」、道枝駿佑と西畑大吾は「そろえろ! ドッスン・フリップパネル」に挑戦した。
西畑が「もう楽しすぎて、超興奮しました！」と言えば、コンビを組んだ道枝は「2人の力をあわせてやるので、素になっちゃって」と苦笑い。「やべぇ！やべぇ！」と声が飛ぶ大はしゃぎ状態だったと司会者から明かされると、「いいところまでいって惜しかったんですよ！」と笑い、メンバー間の指示を振り返るなど、7人の“一致団結感”あふれるイベントとなった。
イベントでなにわ男子は、マリオやルイージたちと一緒に、「土管」を抜けてメンバーが登場。巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場し、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の5周年を祝った。
このほか、「5周年アニバーサリー・デコレーション」、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなどが紹介された。
【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子
任天堂のマリオや仲間たち、ドンキーコングなどのアトラクションが楽しめる人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年3月18日のグランドオープンから5周年となり、この日で6年目の朝を迎えた。
西畑が「もう楽しすぎて、超興奮しました！」と言えば、コンビを組んだ道枝は「2人の力をあわせてやるので、素になっちゃって」と苦笑い。「やべぇ！やべぇ！」と声が飛ぶ大はしゃぎ状態だったと司会者から明かされると、「いいところまでいって惜しかったんですよ！」と笑い、メンバー間の指示を振り返るなど、7人の“一致団結感”あふれるイベントとなった。
イベントでなにわ男子は、マリオやルイージたちと一緒に、「土管」を抜けてメンバーが登場。巨大ケーキが飾られた「スーパースター・プラザ」（エリア入口）に登場し、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の5周年を祝った。
このほか、「5周年アニバーサリー・デコレーション」、5周年限定でヨッシーが登場する「ミート＆グリート」、マリオやルイージ、ヨッシーたちがエリア内を進むミニマーチ「キノコ王国で大冒険！わくわくスターハント・マーチ」、さらに限定フード＆グッズなどが紹介された。