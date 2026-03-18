◇第6回WBC決勝ラウンド 決勝 米国ーベネズエラ（2026年3月17日 米フロリダ州マイアミ）

米国は17日（日本時間18日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝でベネズエラと対戦。試合前に23年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のラーズ・ヌートバー外野手（28＝カージナルス）がNetflixの生配信に出演した。

注目を集めたドミニカ共和国との準決勝。米国は2回に先発のスキーンズがカミネロにソロを浴びて先制を許したが、4回にこの日5番に抜てきされたヘンダーソンが右中間へ同点ソロ。さらにアンソニーにも中堅への勝ち越しソロが飛び出し、一気に逆転に成功した。

先発・スキーンズは超強力打線相手に粘投。4回1/3を投げ、6安打1失点に封じて役割を果たした。4回1死一、二塁で登板した2番手のロジャースがソトを遊ゴロ併殺、7回2死二、三塁のピンチではベドナーがマルテを空振り三振に仕留めるなど救援陣も奮闘。2―1の9回は剛腕・ミラーが締めてリードを守った。

今大会の米国についてヌートバーは「このような特別な打線ならもっと得点に入ると思いましたが、投手や守備の素晴らしさが見えたと思います。どの選手をどこに置いても良い打線になると思います」と評した。

“キャプテンアメリカ”ことアーロン・ジャッジ（ヤンキース）の凄さについても「大谷に似たような完璧な打者」と表現した。

決勝戦について「とても楽しみだし、良い戦いになると思います」と楽しみにした