日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。3月18日（水）の放送では、超特急からユーキとシューヤがロケ初参戦！マヂカルラブリー、浅香唯と共に、江戸の味覚を堪能する「日帰りはとバスツアー」へ。

人生初のバスツアーに大はしゃぎの浅香を、ユーキとシューヤがエスコート。自由時間たっぷりのバス旅で、等身大の素顔を見せる様子はファン必見！浅香と超特急の異色コラボで、世代を超えた爆笑道中記をお届けする。

■超特急・ユーキが絶叫！築地で出合った「とろける肉寿司」

築地場外市場の「築地ワインスタンド88」では、A5ランク和牛を使った豪華な肉寿司が登場。ユーキは、キャビア・ウニ・イクラのトッピングをかけ、マヂカルラブリー村上と「じゃんけん対決」が勃発。心理戦でユーキが魅せた勝負師の一面とは？「入れた瞬間に旨みが広がる」と、ダンサーならではの体いっぱいの表現で伝える食リポも必見！

■超特急・シューヤも驚愕！12,000円で味わう豪華寿司＆鰻重

ツアーに含まれる「すしざんまい本陣」の中トロなど12貫のランチに加え、夕食には300年続く老舗の鰻重が登場。あまりの贅沢尽くしに、シューヤも「ツアーのクオリティーが高すぎる！」と驚きを隠せない。

■東京スカイツリー天望デッキでリフレッシュ

地上350mの絶景をバックに、一行はリラックスムード。超特急の二人が語るこれからの活動への想いや、浅香との意外な共通点など、移動中のバス内でのトークも見どころ。

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