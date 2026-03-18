マクドナルド「てりたまファミリー」に“新バーガー”、3・25より限定発売 「コク旨かるび焼肉風てりたま」
日本マクドナルドは25日から、「てりたまファミリー」第2弾の新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」を期間限定で販売する。
【画像】新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」（詳細）
現在販売中の「てりたまバーガー」、「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」、「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃（※それぞれとちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」、「いちごショートケーキパイ」も引き続き楽しめる。
1996年の初登場以来、“春と言えば…”と愛され続ける「てりたまバーガー」が今年で発売30周年を迎えることを記念した企画。、第2弾の新バーガー商品として登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応えたっぷりの一品となっている。
旨みに富んだポークパティに、しょうがとリンゴ、隠し味としてにんにくの風味を加えたてりやきソースを絡め、たまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒に、香ばしいゴマ付きバンズでサンドした春の定番商品「てりたまバーガー」や、とろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」、朝マックでもてりたまの味わいが楽しめる「てりたまマフィン」、春を感じる味わいと色合いの炭酸ドリンク「マックフィズ とちおとめ白桃（※とちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」と、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート とちおとめ白桃（※とちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」、いちごの甘酸っぱさとミルククリームのやさしい甘さ、ふわっとしたケーキ生地が楽しめる、春らしく華やかな「いちごショートケーキパイ」と、“てりたまファミリー”とともに楽しめる。
なお24日から放送される“てりたまファミリー” の新CMに、俳優の吉沢亮が出演。80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」を口ずさみながら、「てりたま買って、ウッキウキなんです」とわくわく感を全身で表現する。
【画像】新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」（詳細）
現在販売中の「てりたまバーガー」、「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」、「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃（※それぞれとちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」、「いちごショートケーキパイ」も引き続き楽しめる。
1996年の初登場以来、“春と言えば…”と愛され続ける「てりたまバーガー」が今年で発売30周年を迎えることを記念した企画。、第2弾の新バーガー商品として登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応えたっぷりの一品となっている。
なお24日から放送される“てりたまファミリー” の新CMに、俳優の吉沢亮が出演。80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」を口ずさみながら、「てりたま買って、ウッキウキなんです」とわくわく感を全身で表現する。