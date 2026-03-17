指原莉乃、HYBE新オーディション“過酷審査”に困惑「ライバルなのに…」 プロデューサー目線でコメントも
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第4話が、17日にABEMAにて配信された。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
同話では、Bチーム（AYANA、SERIA、ELENA、SAKURA）による3次審査の模様を公開。課題曲は、MOKA（ILLIT）が「ダンスがあまりないので歌や表現力が必要になる」と語り、審査員のソン・ソンドゥク（HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイター／BTS元振付師）も「実は一番簡単で一番難しい曲」と評する、ILLITの「Almond Chocolate」となった。
2週間に及ぶ合宿形式の3次審査は、グループパフォーマンスでありながら、12人中わずか4人が選ばれるという過酷な個人戦。個性をいかに発揮できるかが合否の鍵となる。
スタジオの指原はこの3次審査について、「4人で同じチームだけど、争うのは個々。たとえばSAKURAちゃんはダンス・歌が未経験でも、グループが良く見えないと自分も良く見えない。（SAKURAちゃん以外の子は）ライバルなのにアドバイスしなきゃいけない難しさがある」と、その過酷なルールに言及した。
ダンスレッスンでは、チーム全体に対し「平坦な印象。みんな炭酸の抜けたコーラのよう」という厳しい言葉が飛ぶ場面も。迎えた本番、この難曲をやり遂げたBチームに審査員からは拍手が送られ、ILLITのメンバーも「かわいい」と絶賛した。
審査員のソン・ソンドゥクは、AYANAに対し「本番前に新しい自分を見せたいと言っていたが、新しい試みは成功だった」と評価。KATSEYEの発掘・育成を担うジェイ・インも「AYANAさんが印象的だった。ダイナミックさを上手く表現してくれた」とコメントしました。
スタジオで見守ったSAKURA（LE SSERAFIM）は「もう2次審査の順位は関係なくなっている感じですよね」と話し、指原も「メイクした時の表情も全然違った。このガラッと変わる感じも評価されていくんでしょうね」とプロデューサー目線でコメントしました。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
2週間に及ぶ合宿形式の3次審査は、グループパフォーマンスでありながら、12人中わずか4人が選ばれるという過酷な個人戦。個性をいかに発揮できるかが合否の鍵となる。
スタジオの指原はこの3次審査について、「4人で同じチームだけど、争うのは個々。たとえばSAKURAちゃんはダンス・歌が未経験でも、グループが良く見えないと自分も良く見えない。（SAKURAちゃん以外の子は）ライバルなのにアドバイスしなきゃいけない難しさがある」と、その過酷なルールに言及した。
ダンスレッスンでは、チーム全体に対し「平坦な印象。みんな炭酸の抜けたコーラのよう」という厳しい言葉が飛ぶ場面も。迎えた本番、この難曲をやり遂げたBチームに審査員からは拍手が送られ、ILLITのメンバーも「かわいい」と絶賛した。
審査員のソン・ソンドゥクは、AYANAに対し「本番前に新しい自分を見せたいと言っていたが、新しい試みは成功だった」と評価。KATSEYEの発掘・育成を担うジェイ・インも「AYANAさんが印象的だった。ダイナミックさを上手く表現してくれた」とコメントしました。
スタジオで見守ったSAKURA（LE SSERAFIM）は「もう2次審査の順位は関係なくなっている感じですよね」と話し、指原も「メイクした時の表情も全然違った。このガラッと変わる感じも評価されていくんでしょうね」とプロデューサー目線でコメントしました。