「リブート」King ＆ Prince永瀬廉、苦労したシーン振り返る「苺を支えます！」
【モデルプレス＝2026/03/17】17日、都内にて俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）のファンイベント「裏切り者サミット」が開催され、鈴木、戸田恵梨香、King ＆ Prince永瀬廉、矢崎滉、塚地武雅が出席。裏組織のトップ・合六（北村有起哉）の部下・冬橋航を演じる永瀬が撮影エピソードを明かした。＜以下、ネタバレあり＞
【写真】ケーキ手づかみシーンを再現する永瀬廉
イベントには1200人のドラマファンが集結。オープニングではキャスト一人ひとりが客席から登場し、会場は熱狂に包まれた。
キャストやスタッフから集めた今だから話せる“事件”を紹介するトークパートでは、2月15日に放送された同ドラマの第4話の冬橋がショートケーキを手づかみで食べるシーンの話題に。
永瀬がラジオでそのシーンの撮影秘話として戸田が笑っていたエピソードを話していたことに対し、戸田からは「ケーキ何回も取り損ねてベチョベチョになってたでしょ。そこを言わなきゃ！」とツッコミが。永瀬は手づかみが難しかったと振り返り、「ソフトに行って形崩れないようにするか、ソフトに行きすぎたら掴めない可能性が出てくるから、がっつり行くかの二択だったんです。僕は後者を選びまして。そしたら持ち上げた瞬間に折れて、手間取っていたら戸田さんがめちゃくちゃ笑っていて」と動きを再現しながら苦労を明かした。
最終的には「苺を支えます！」と宣言したそうで、「人差し指で苺をまず抑えて掴むと上手くいくなとわかった」とコツを習得したという永瀬。戸田は「かっこよく颯爽と行きたいシーンを本当にバレないようにポーカーフェイスでやっていたから耐えられなくて（笑）すっごい好きな瞬間でした」と印象的だったと振り返っていた。
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。第7話より第2章が開幕した。（modelpress編集部）
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◆King ＆ Prince永瀬廉、苦労したシーン振り返る
イベントには1200人のドラマファンが集結。オープニングではキャスト一人ひとりが客席から登場し、会場は熱狂に包まれた。
キャストやスタッフから集めた今だから話せる“事件”を紹介するトークパートでは、2月15日に放送された同ドラマの第4話の冬橋がショートケーキを手づかみで食べるシーンの話題に。
永瀬がラジオでそのシーンの撮影秘話として戸田が笑っていたエピソードを話していたことに対し、戸田からは「ケーキ何回も取り損ねてベチョベチョになってたでしょ。そこを言わなきゃ！」とツッコミが。永瀬は手づかみが難しかったと振り返り、「ソフトに行って形崩れないようにするか、ソフトに行きすぎたら掴めない可能性が出てくるから、がっつり行くかの二択だったんです。僕は後者を選びまして。そしたら持ち上げた瞬間に折れて、手間取っていたら戸田さんがめちゃくちゃ笑っていて」と動きを再現しながら苦労を明かした。
最終的には「苺を支えます！」と宣言したそうで、「人差し指で苺をまず抑えて掴むと上手くいくなとわかった」とコツを習得したという永瀬。戸田は「かっこよく颯爽と行きたいシーンを本当にバレないようにポーカーフェイスでやっていたから耐えられなくて（笑）すっごい好きな瞬間でした」と印象的だったと振り返っていた。
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。第7話より第2章が開幕した。（modelpress編集部）
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