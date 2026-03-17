ストラップ時も充電時もちょうどイイ短さ。

スマホの充電は無線もできますが、まだまだUSBケーブルは現役。でも 、外出で持ち出すと、こんがらがったり絡まったりが厄介です。

最もスマートな方法はなんでしょうか？ それは絡まるようなしまい方をしないに尽きると思います。

ストラップなら絡まらないし無くさない

サンワダイレクトの「500-USB097BK」は、長さ22cmのスマホ用ストラップ。

指を引っ掛けたりポケットから引っ張り出すときにあると便利ですが…実はUSB-Cケーブルなので、充電に使える一本二役です。太くて短いので捻れませんし、常にスマホと共にあるので紛失する心配もありません。

ケーブルはポリウレタン樹脂製の本皮レザー風で、切れたり裂けたりといった心配はなさそう。最大240WのPD充電に対応します。

スマホ以外にもくっつけられる

輪っかの部分はスマホケースの穴から出したループを通すので、抜け落ちることはなし。ケーブルは頑丈な亜鉛合金製のロック機構があり、5kgまでの重さに耐えられます。指に引っ掛けてブラブラしてもへっちゃらですね。

ケーブルが通ればバッグの肩紐など、いろんなところに吊るせます。またはスマホではなく鍵を付けたり、ケーブルだけをバッグに取り付けるなど、それぞれの使い方もできます。

Image: SANWA DIRECT

これくらいの短さが良い

以前は肩掛け用のショルダーストラップがUSB-Cなんてアイテムも取り上げましたが、実際は指が4本入るくらいが一番使いやすいと思うんですよね。

筆者はガラケー時代から、指を引っ掛けるだけの輪っか型ストラップを愛用しています。でも、充電ケーブルみたいな機能性があったら確かに便利だよなぁ？

Source: Amazon, YouTube, SANWA DIRECT