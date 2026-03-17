里山について考え、理解を深めるテレビ信州「里山WEEK」。



去年、信州をはじめ全国的に問題となったのがクマによる被害でした。そんなクマ対策にも取り組むのがハンターです。狩猟の世界に飛び込んだ24歳の男性に密着しました。





空中に放たれる的を狙いながら、射撃の指導を受けるこちらの男性。丸橋量太さん、24歳です。実は丸橋さん、読売新聞長野支局に勤務する入社2年目の新聞記者です。

読売新聞長野支局 記者 丸橋量太さん

「もともと若いハンターが増えているということで取材を始めて、どんどんそういう、自然に向き合っている姿に憧れて、いろんなこと伝えるのであれば自分も（ハンターに）なってみたら、より多くの事を伝えられるのではということで」



ハンターの役割や取り巻く環境をよりリアルに伝えたい。丸橋さんはハンターを目指すことを決めました。



2025年2月。県が開いた「ハンターデビュー講座」。なり手不足を背景に、裾野を広げようと、初めて企画されました。抽選で選ばれた60人が参加。その中に取材カメラを片手に受講する丸橋さんの姿もありました。

この日は、猟友会の指導のもとシカの解体も体験。慣れない手つきで包丁を入れていきます。



「難しいですね」

埼玉県出身で、都内の大学を卒業。学生時代は青春を山にかけ北アルプス縦走にも挑戦しました。自然が好きで、狩猟の世界にはもともと関心がありました。



丸橋さん

「自然に触れて自然に囲まれて、生かされて生きているというのを感じることに興味があった。（それを）実感したかったので、登山を始めて、狩猟も同じことというか」



取材では、ときに雪深い山へ。この日は、秘境の地ともいわれる長野県栄村・秋山郷の山の中でマタギの伝統猟に密着。

およそ300メートル先のクマを仕留める猟師の姿を目の当たりにしました。



ハンターを目指し始めてからは、紙面で特集記事を連載。クマによる被害が全国的に問題となる中、鳥獣被害の問題や猟銃免許を取得する過程などを記事にしています。



丸橋さんが取材を通じて感じたのが、猟友会が直面する人材不足と高齢化という壁でした。



県内で猟銃免許を持つ人は、去年3月時点で4035人。ピーク時の50年前、1976年は1万9450人で、約5分の1まで減っています。



長野県猟友会 嶌粼厚副会長

「高齢化が著しいです。平均年齢も60を超えてて、70代後半の方も多いですし。若い方がなかなか増えないというような現状もあることも確かです」



【ハンターになるには】

銃を使って狩猟をするには、知識、適性、技能の3つの試験によって取得する「狩猟免許」と「銃の所持許可」、その両方が必要になります。



特に銃の所持許可については、3年前、長野県中野市で起きた殺人事件で猟銃が使用されたことを受け、審査はより厳しくなっているといいます。



【銃砲の所持許可の流れ】

まず、法律や銃の扱い方などを学ぶ講習と試験を受けます。



合格すると、その後には、アルコール中毒や精神疾患などがないか医師による証明が必要になるほか、警察による身辺調査も行われます。

丸橋さんの場合も、県外に住む大学時代の友人など数人に調査が入ったといいます。

こうして銃を所持する資格があると判断されると、実弾を使った射撃教習へ。丸橋さんは、この教習で初めて銃を手にしました。



指導官

「とにかく慌てちゃダメ弾もそこそこ速いからね」

「そうですね」



25発練習したあと、すぐに試験に臨みます。本番では25発のうち2発を的に当てれば合格ですが…。試験本番では6発を命中。



「これが合格証です」「ありがとうございます」

猟銃の所持許可が下りたのは、その射撃教習から5か月後。ハンターを志してからは約1年が経っていました。



「無事とることができました」



丸橋さん

「銃を持つってなると普段の生活から社会的な責任みたいなのもしっかり感じていかないといけないですし、重みをこの手帳ですけど感じているところです」



丸橋さんは銃を購入。



「試験とか含めたら40万円くらいですね」



猟銃はおよそ20万円、受験費用やテキスト代などもすべて含めるとかなりの費用です。



丸橋さん

「これ（銃）を買うので、ボーナス出たんですけど貯めておいて、登山靴はぼろなんですけど、今シーズンは買い替えなしで…」



有害鳥獣の駆除を行う予定の人が、初めて猟銃を所持する際の費用に対し、県の補助金は最大でも1万円。



長野県猟友会 嶌粼厚副会長

「若年層には経済的制度上のハードルが高いが、今から若い方、中堅どころの方の技術者の育成進めていかないと厳しい。猟友会もそうですし、関係の県とか市にも協力をお願いしたい」



丸橋さん

「絶対年齢層は上がる。だけどシカとかクマの被害とか増えているというところで、若い人もすそ野を広げないと太刀打ちできないと思うので、一助というかそんなになれるかわからないですけど、自分の体験を通じて魅力みたいなところを発信したり、伝わればなというのは。まだ何もしていないが、できたらいいなというのはあります」



新聞記者とハンターという二足のわらじ。丸橋さんはようやくスタートラインに立ちました。