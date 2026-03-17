日本では「中部だけに飛来」

中部空港の公式SNSアカウントが「日本ではセントレアでしか出会えない、ボーイングの特別な輸送機」を機体画像とともに投稿し、反響を呼んでいます。

【写真】えっ…これが「中部空港にだけ来る激レア異形機」驚愕の全貌です

その機体は「ジャンボ機」として知られている747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機「ドリームリフター」です。

「ドリームリフター」は、JAL・ANAでも導入されている旅客機「787」のパーツを輸送するために開発された貨物機で、中部空港周辺地域で製造された787のパーツをアメリカへ運ぶため、同空港に不定期で飛来します。なお、この機体は中部空港でこそよく見られるものの、世界でも4機しかない、いわゆるレア機です。

公式アカウントが今回この機を紹介したのは、中部空港にある787の主翼や胴体などの大型部品を、専用機と特殊車両で世界中へ運ぶ拠点「ドリームリフターオペレーションズ（DLO）」における貨物業務スタッフを募るため。今回の投稿を見たSNSユーザーからは「ドリームリフターを至近距離から撮影！」「近距離のお写真!ファンにはたまりません！」「いい仕事だなぁ」「めっちゃデカい飛行機なので 初めて見た時ビックリしました！！」といったコメントが寄せられています。