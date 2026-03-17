

文化放送では、3月20日（金）午後7時00分から、特別番組『侍世界一への挑戦 アンタッチャブルの勝手にアンバサダー』を生放送する。パーソナリティは、お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也と柴田英嗣が担当し、ゲストには第5回WBC日本代表の投手コーチを務めた吉井理人を迎える。

文化放送は、野球世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」のアメリカラウンド 準々決勝・準決勝・決勝の模様を生中継。同局では、WBC開幕前の2月6日（金）に、特別番組『侍、世界一へ！アンタッチャブルの勝手にアンバサダー』を放送し、野球愛あふれるアンタッチャブルの2人が大会の見どころを語り尽くし、大きな反響を呼んだ。

その好評を受け、このたび続編となる「決勝直後スペシャル」の放送を決定。興奮冷めやらぬWBC決勝の直後、侍ジャパンの戦いを振り返る1時間の生放送を届ける。

番組では、アンタッチャブルの2人が決勝戦の名場面や大会を通じた注目選手、印象的だったプレーなどを振り返りながら、WBCの熱狂の余韻とともに、ラジオならではの自由なトークで語り尽くす。

またゲストには、文化放送のWBC中継で解説を担当し、第5回WBC日本代表の投手コーチを務めた吉井理人が生出演。侍ジャパンの戦いを振り返り、現場の視点から深く掘り下げ、総括する。





日本中を沸かせた侍ジャパンの激闘を“勝手にアンバサダー”の2人がリスナーとともに熱く振り返る生放送の1時間に注目だ。

【特別番組概要】

■番組名：『侍世界一への挑戦 アンタッチャブルの勝手にアンバサダー』

■放送日時：3月20日（金） 午後7時00分～8時00分 ＊生放送

■出演：アンタッチャブル（山崎弘也・柴田英嗣）

アシスタント：小宅世人（文化放送アナウンサー）

■ゲスト：吉田理人（第5回WBC日本代表 投手コーチ／前・千葉ロッテマリーンズ監督）

■推奨ハッシュタグ： #勝手にアンバサダー