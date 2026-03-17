「今日好き」表すみれ、美脚際立つミニボトムコーデに絶賛の声「憧れのスタイル」「私服可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが3月15日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿の街角ショットを公開した。
【写真】「今日好き」参加美女「脚長くて綺麗」ミニ丈で抜群スタイル披露
表は、夜の街角での写真やスイーツを前にした飲食店でのショットなどを複数枚投稿。胸元に大きな黒いリボンがついた薄いブラウンのパーカーに黒のミニボトムとロングブーツのコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「憧れのスタイル」「脚長くて綺麗」「私服可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」参加美女「脚長くて綺麗」ミニ丈で抜群スタイル披露
◆表すみれ、ミニボトムから美脚スラリ
表は、夜の街角での写真やスイーツを前にした飲食店でのショットなどを複数枚投稿。胸元に大きな黒いリボンがついた薄いブラウンのパーカーに黒のミニボトムとロングブーツのコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
◆表すみれの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「憧れのスタイル」「脚長くて綺麗」「私服可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
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