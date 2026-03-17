WBC計4試合で13打数6安打（打率.462）、3本塁打、7打点。安打数、本塁打、打点はいずれもチームトップ。大谷翔平（31=ドジャース）は打者として申し分ない成績を残しながら、侍ジャパンは準々決勝で敗れた。

【もっと読む】侍J選手を“殺した”井端監督の偏重起用、場当たり、塩漬け

日本時間15日のベネズエラ戦では、貴重な先頭打者本塁打を放った。初回、アクーニャJr（28=ブレーブス）に先頭打者本塁打を浴びたが、その裏にすぐ取り返した。大谷の一発がなければ試合はワンサイドになっていたかもしれない。大谷のひと振りが三回の佐藤輝（27=阪神）の二塁打と森下（25=同）の逆転3ランを呼び込んだといっても過言ではない。値千金の一打だったものの、チームは勝てなかった。

2023年オフ、ドジャースに移籍して以来、大舞台では久々に経験する敗戦だった。大谷は昨年末のNHKスペシャルで今世紀初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースの強さに関してこう言っている。

「ひとりひとりがカバーする能力が高いチームではあると思う。左（打者）が打てないときは右（打者）がカバーしたり。打てないからといって、やることがないわけではない。その中でできることを、ひとりひとりが積み重ねていく」

ドジャースにはスター選手がそろっているものの、彼らの調子がいつも良いとは限らない。ひとりの調子が落ち込んだときに、その選手をカバーする選手が出てくる。それが強さを支えているというのだ。

「勝てる要素の多いゲームだった」

けれども、今回の侍ジャパンはそうではなかった。飛び抜けた能力のある大谷だって、いつも打てるわけではない。ベネズエラ戦でも、突き放すチャンスだった3点リードの四回1死一、二塁の好機で空振り三振。続く佐藤輝も空振り三振に倒れた。23年の前回大会決勝では大谷が最後にトラウト（34=エンゼルス）を空振り三振に打ち取って胴上げ投手になったが、3点を追う九回2死走者なしでは遊飛に倒れて最後の打者に。孤軍奮闘では勝てないことを痛感した。

エンゼルス時代の21年は46本塁打、100打点、投手として9勝2敗。メジャーで初めて投打とも規定に達した。翌22年は投手として15勝9敗とサイ・ヤング賞投票で4位に。打っても34本塁打、95打点。投打でひとり気を吐きながら、チームは一度もプレーオフに進めなかった。

今大会もまた、打って結果を出しながら、しかし、チームは準々決勝敗退という過去最悪の結果に終わった。

試合後、侍ジャパンの首脳陣と選手はグラウンドで整列、球場のファンに挨拶をしたものの、そこに大谷の姿はなかった。

「本当に悔しいのひと言。惜しいゲーム、勝てる要素の多いゲームだったと思うので。全部が押し切られたというわけではないですし、ところどころで勝てる要素はあった」

こう話す大谷の脳裏には、投打にフル回転してそれなりの成績を残しても10月まで戦えなかったエンゼルス時代の悪夢が蘇ったに違いない。

◇ ◇ ◇

敗戦の要因として、井端弘和監督の采配を指摘する声が上がっている。現場からは「偏重起用に投手陣は苦心していた」との証言もあり、野手においても一部選手の“塩漬け”が際立った。侍ジャパン本来のチーム力や結束力を損なっていたのは、ほかならぬ井端監督だったという。いったい、何が起きていたのか。

●関連記事 【もっと読む】侍J選手を“殺した”井端監督の偏重起用、場当たり、塩漬け では、それらについて詳しく報じている。