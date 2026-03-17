寝具メーカーの昭和西川（東京都中央区）は、スマートフォンゲームアプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」とコラボレーションした春夏アイテム各種を、2026年3月19日から全国の同社直営店および直販サイト「西川ストア公式本店」で順次発売する。

ガーゼケットやタオルケット、キルトケット

同社と同ゲームのコラボレーション第2弾。同ゲームの登場キャラクター「カビゴン」や「ピカチュウ」らと一緒に、春夏の睡眠を楽しめる。

「4重織ガーゼケット（ピカチュウ）」は、通気性および吸水性にすぐれる天然素材を使用したふんわりとした質感で、たくさんのピカチュウたちに囲まれて眠れる。

価格は1万1550円（以下すべて税込）。ガーゼハーフケットが7480円。

「タオルケット（カビゴン）」は、就寝時のほかソファでの昼寝やリラックスタイムにも、カビゴンと一緒に心地よく使える。

価格は1万1000円。タオルハーフケットが6600円。

4月24日発売の「リバーシブルキルトケット（シアンの砂浜）」は、カビゴンたちのリラックスした寝姿をデザイン。表と裏で肌触りが異なり、その日の気温に合わせて使い分けられる。

価格は1万3200円。