マックス・マンシーとマックス・マンシーが16日（日本時間17日）、MLBのオープン戦で同じ日、同じイニングに本塁打を放つという“奇跡”を演じた。

ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）はブルワーズとのオープン戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に相手右腕・パトリックの低め直球を捉え、右中間スタンドにソロ本塁打を放った。

一方、アスレチックスのマックス・マンシー内野手（23）はエンゼルスとのオープン戦に「7番・三塁」で先発出場。こちらも4回に相手右腕・クラッセンの直球を捉え、右越えソロを放った。

2人のマックス・マンシーは生まれた年はド軍マンシーが1990年、ア軍マンシーが2002年と12年違うものの誕生日は8月25日と一緒。さらにド軍マンシーは2012年のMLBドラフト5巡目（全体169位）でアスレチックスから指名、ア軍マンシーも21年のMLBドラフト1巡目（全体25位）でアスレチックスから指名されるなど、名前以外にも共通点が多い。

ドジャースのマンシーはMLB通算214発と実績十分。一方、アスレチックスのマンシーは昨季トリプルAで打率.325、出塁率.397、長打率.504を記録。メジャーでは220打席で打率.214、9本塁打、68三振と苦しんだが、今春のオープン戦ではここまで打率・405と好調をキープしている。

ドジャースとアスレチックスは今月21日（同22日）にオープン戦が組まれており、マンシーとマンシーの“共演”が実現する可能性もある。