滞在時間無制限×昼のみできる東京レストラン5選。中華の名店、高級ホテル、ビュッフェまで編集部がおすすめ
◆滞在時間無制限×昼のみできる東京レストラン5選。中華の名店、高級ホテル、ビュッフェまで編集部がおすすめ
画像／ブッフェダイニングプリンスマルシェ／新宿プリンスホテル
お昼から贅沢に“昼飲み”できたら幸せ。そこで、滞在時間無制限で飲み放題が楽しめるレストランを編集部が厳選してご紹介。
いちごスイーツもスパークリングも堪能できるホテルビュッフェをはじめ、知る人ぞ知る中華の名店で名物とオリジナルサワーを味わったり、ラグジュアリーホテルでブランチをしたり、至福の飲み会プランがずらり。仲のいい友人や同僚を誘って、ゆったり春の昼飲みを満喫してみては？
【ブッフェダイニング プリンスマルシェ】ホテルビュッフェで、いちごスイーツもスパークリングも堪能
特別感あふれる昼飲みを楽しむのなら、ホテルのレストランをセレクトしてみて。西武新宿駅直結、新宿プリンスホテルの「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」は、木の温もりを感じる店内が心地よく、ゆったり食事も会話も堪能できる。
滞在時間無制限のブッフェプランも魅力的で、四季折々の食材を使ったバラエティ豊かな料理を好きなだけいただける。シーフードステーションをはじめ、彩り豊かなサラダバー、ライブキッチンで仕上げるオムレツ、豚肉のオーブン焼きなど多彩なラインナップで、どれを食べるか迷ってしまいそう。さらに、「ストロベリータルト」や「トリプルベリーの大福」といった、いちごとショコラのデザート約10種も食べ放題。スパークリングワインを片手に、おいしい料理とデザートを味わい尽くして。
ビストロブッフェ×いちご＆ショコラ 滞在時間無制限
店舗名：ブッフェダイニング プリンスマルシェ／新宿プリンスホテル
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1
料金：9,500円（税・サ込）
メニュー
【ランチおすすめ】〜シーフードステーション〜（サーモンのカルパッチョ仕立て 麹ソース、魚介のぶっかけ、甘海老・トビッコ・山芋）
【ALL DAYライブクッキング】カラーオムレツ「ショコラ」〜ベリーソース〜、〜ハーブでマリネした〜安曇野げんき豚のオーブン焼き カッティングサービス マンゴージンジャーマスタードソース、各地の野菜鉄板焼き 岩塩
【冷製】ソイフードとキヌアのサラダ、クリームチーズと生ハムのピンチョス 苺とルバーブのソース、鶏むね肉とせり、苺のマリネ、コッパ・ディ・ロマーナ（豚肉のゼリー寄せ）
【温製】カカオ香る牛ホホ肉入りラグー ペンネ・リガーテ、鶏むね肉のカツレツ カカオデミグラスソース、白魚のフリッタータ、真鱈とアサリのピルピル（オリーブオイル煮）、白菜とビーツのロゼグラタン
【サラダバー】サラダ各種、コンディメンツバー
【カレー・スープ・お食事】ビーフカレー〜プリンスマルシェオリジナル〜、ミネストローネ、ライス、パン各種
【デザート】ストロベリーファウンテン（ランチ限定）、ストロベリーバームクーヘン、ストロベリータルト、ストロベリームース、ストロベリーパンナコッタ＆あまおうジュレ、トリプルベリーの大福、オペラ、ショコラタルト、ショコラプリン、ショコラロールケーキ、ミルクショコラパンナコッタ＆コーヒーゼリー、アイス各種（バニラ、ストロベリー、チョコレート）
【ドリンクバー】コーヒーバリエーション、ティーセレクション、アイスハーブティー
2時間飲み放題 （30分前ラストオーダー）メニュー
瓶ビール、スパークリングワイン、赤・白ワイン、ウイスキー、焼酎（芋・麦）
【青山シャンウェイ 銀座店】銀座の隠れ家中華へ。名物のスペアリブとサワーを味わう昼飲み
東銀座駅より徒歩すぐ、中華料理の名店「青山シャンウェイ 銀座店」へ。壁画が印象的な店内は、約20席のみのコンパクトな空間で、まるで隠れ家のよう。落ち着いた雰囲気なので、ゆったり語らう昼飲みにも心地いい。
時間無制限の飲み放題付きコースでは、名物料理もオリジナルのサワーも楽しむことができる。リピート間違いなしの「毛沢東スペアリブ」は、有名ドラマでも取り上げられた一品。毛沢東の出身地・湖南省の料理をヒントに作られた料理で、豪快に頬張るのがおすすめ。さらに、甲類焼酎に花椒を漬け込んだ「シャンウェイサワー」もぜひ味わってみて。美食を味わいたい昼飲みにぜひ。
ランチコース 時間無制限飲み放題付き
店舗名：青山シャンウェイ 銀座店
住所：東京都中央区銀座7-12-5 銀星ビル1F
料金：5,000円（税・サ込）
メニュー
・前菜
・柔らか蒸し鶏の葱油醤油
・毛沢東スペアリブ
・本日の一品
・黒炒飯
・杏仁豆腐
飲み放題メニュー
生ビール、生レモンサワー、シャンウェイサワー、ハイボール、ウーロンハイ、ジャスミンハイ、ソフトドリンク
【トラットリア イタリア 銀座店】コスパ抜群！野菜たっぷりの本格イタリアン
銀座駅より徒歩3分、有楽町駅や新橋駅からもアクセスしやすい「トラットリア イタリア銀座」。まるで隠れ家を思わせる地下レストランで、ワンランク上のイタリアンを堪能できる。全国の契約農家や自社菜園から届く、新鮮な野菜を活かした料理が豊富で、昼飲み女子会にもぴったり。
コスパ優秀なのが、飲み放題時間無制限のエンドレス女子会ランチ。スパークリングワインで乾杯をしたら、新玉ねぎのムースや、カラフルなサラダなど、野菜のおいしさを活かした料理を味わって。さらに、メインでは「フェデリーニ オマール海老のトマトクリームソース」が登場。贅沢な味わいに笑みがこぼれそう。ノンアルカクテルもあるから、お酒が苦手な人にもおすすめ。
エンドレス女子会ランチ 時間無制限飲み放題付き
店舗名：トラットリア イタリア 銀座店
住所：東京都中央区銀座6-9-8 UKビルB1F
料金：3,980円（税・サ込）
メニュー
【アミューズ】新玉ねぎの純白ムースとそのエチュべにうに、いくらを添えて
【サラダ】産直野菜と生ハム、みかんのファームガーデンサラダ アサイーのドレッシング
【スープ】青豆のポタージュにゴジベリーを浮かべて
【パスタ】フェデリーニ オマール海老のトマトクリームソース
【デザート】静岡県産アロエヨーグルトとカシスのシャーベット
【食後のカフェ】コーヒーまたは紅茶
飲み放題メニュー
ビール、スパークリングワイン、赤・白ワイン、カクテル、ウィスキー、ノンアルコールカクテル（シャーリーテンプル、バージンブリーズ、果実のおかげ、女子のミカタ、男子のうたげ）、ソフトドリンク
【串あげもの 旬s 銀座店】豪華食材で仕立てる串揚げを。ジャスが流れる空間で、大人の昼飲み
ジャズが流れるクラシカルな空間で、大人の昼飲みを楽しんでみては？ 「串あげもの 旬s 銀座店」は、銀座一丁目駅からほど近く、ゆったりとしたソファ席が並ぶ落ち着いた雰囲気。和やかな雰囲気と心のこもったサービスも魅力的で、大切な仲間との食事にもぴったり。
「寛ぎの空間でおいしい串揚げ」をコンセプトに、ワンランク上の串揚げを提供し、時間無制限の飲み放題付きランチでもその魅力を堪能できる。串揚げは、お店でいちばん人気のアワビ串をはじめ、車海老や牛フィレなど12本。生ビールやスパークリングワイン、カクテルなどのドリンクとともに、豪華食材を使った串揚げを味わって。
LUNCH Cコース 時間無制限飲み放題付き
店舗名：串あげもの 旬s 銀座店
住所：東京都中央区銀座2-6-5-1002 銀座トレシャスビル10F
料金：6,000円（税・サ込）
メニュー
【串あげもの12本】車海老、牛フィレ、ホタテ、子持ち昆布、アスパラ、アワビなど、そのほか日替わり12種
【サラダ】
【小鉢】
【香の物】
【ご飯】
【お味噌汁】
【氷菓子】
飲み放題メニュー
生ビール（マイナス2度 アサヒスーパードライ EXTRA COLD）、ノンアルコールビール、白ワイン（フランス産）、赤ワイン（フランス産）、スパークリングワイン（フランス産）、ウィスキー、ウーロンハイ、緑茶ハイ、グレープフルーツサワー、レモンサワー、ミモザ、キールロワイヤル、カンパリオレンジ、カシスオレンジ、ジントニックソーダ、シャンディガフ、ファジーネーブル、麦焼酎、芋焼酎、米焼酎、梅酒、日本酒（熱・冷） 大阪（呉春）、ソフトドリンク
【District - Brasserie, Bar, Lounge】憧れホテルのモダンブラッスリーで昼飲み体験
海外気分を味わう昼飲みには、新宿のラグジュアリーホテル、キンプトン新宿東京内に位置する、モダンブラッスリー「District - Brasserie, Bar, Lounge」はいかが？ NYインスパイアードのインテリアデザインが美しく、特別なひとときを過ごせるはず。
滞在時間無制限のホテルブランチは、前菜とメインを自由に選べるプリフィックススタイル。スモークサーモンのエッグベネディクトや、ふんわりパンケーキ、ヴィーガンカレーなど、ホテルならではの華やかなメニューがずらり。シーズナルスムージーに加え、アルコールドリンクはフリーフローに。ラグジュアリーな空間で、おしゃれな昼飲みを満喫して。
ホテルスタイルブランチ 滞在時間無制限
店舗名：District - Brasserie, Bar, Lounge／キンプトン新宿東京
住所：東京都新宿区西新宿3丁目4-7 キンプトン新宿東京2F
料金：10,350円（税・サ込）
メニュー
【COLD ITEMS（お好きな1品）】
Acai Bowl、Sweet & Savory Garden Salad、Mozzarella & Sour Cream、Seasonal Bruschetta
【HOT ITEMS（お好きな1品）】
Open Burger、Brioche Egg Benedict、Eggs Any Style、Grilled Australian Beef Sirloin（+1,000円）、Teppan Grilled Burrito、District Pancakes、Vegan Curry
【ドリンク】シーズナルスムージーまたはヘルシーグリーン（ほうれん草、大葉、ケール、桃ジュース、マンゴー、はちみつ、レモン）
【コーヒーorティー】
※期間中でも仕入れ状況などにより、予告なくメニュー変更をする場合がございます
2時間飲み放題 （30分前ラストオーダー）メニュー
生ビール（アサヒプレミアム生ビール 熟撰）、フランスワイン（白：フレンチタッチ シャルドネー2021、赤：フレンチタッチ メルロー2020、ロゼ：フレンチタッチ グルナッシュ2022）、ハイボール、ノンアルコール自家製サングリア、オレンジジュース、アップルジュース、ピンクグレープフルーツジュース、ウーロン茶
画像／ブッフェダイニングプリンスマルシェ／新宿プリンスホテル
お昼から贅沢に“昼飲み”できたら幸せ。そこで、滞在時間無制限で飲み放題が楽しめるレストランを編集部が厳選してご紹介。
いちごスイーツもスパークリングも堪能できるホテルビュッフェをはじめ、知る人ぞ知る中華の名店で名物とオリジナルサワーを味わったり、ラグジュアリーホテルでブランチをしたり、至福の飲み会プランがずらり。仲のいい友人や同僚を誘って、ゆったり春の昼飲みを満喫してみては？
【ブッフェダイニング プリンスマルシェ】ホテルビュッフェで、いちごスイーツもスパークリングも堪能
特別感あふれる昼飲みを楽しむのなら、ホテルのレストランをセレクトしてみて。西武新宿駅直結、新宿プリンスホテルの「ブッフェダイニング プリンスマルシェ」は、木の温もりを感じる店内が心地よく、ゆったり食事も会話も堪能できる。
滞在時間無制限のブッフェプランも魅力的で、四季折々の食材を使ったバラエティ豊かな料理を好きなだけいただける。シーフードステーションをはじめ、彩り豊かなサラダバー、ライブキッチンで仕上げるオムレツ、豚肉のオーブン焼きなど多彩なラインナップで、どれを食べるか迷ってしまいそう。さらに、「ストロベリータルト」や「トリプルベリーの大福」といった、いちごとショコラのデザート約10種も食べ放題。スパークリングワインを片手に、おいしい料理とデザートを味わい尽くして。
ビストロブッフェ×いちご＆ショコラ 滞在時間無制限
店舗名：ブッフェダイニング プリンスマルシェ／新宿プリンスホテル
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1
料金：9,500円（税・サ込）
メニュー
【ランチおすすめ】〜シーフードステーション〜（サーモンのカルパッチョ仕立て 麹ソース、魚介のぶっかけ、甘海老・トビッコ・山芋）
【ALL DAYライブクッキング】カラーオムレツ「ショコラ」〜ベリーソース〜、〜ハーブでマリネした〜安曇野げんき豚のオーブン焼き カッティングサービス マンゴージンジャーマスタードソース、各地の野菜鉄板焼き 岩塩
【冷製】ソイフードとキヌアのサラダ、クリームチーズと生ハムのピンチョス 苺とルバーブのソース、鶏むね肉とせり、苺のマリネ、コッパ・ディ・ロマーナ（豚肉のゼリー寄せ）
【温製】カカオ香る牛ホホ肉入りラグー ペンネ・リガーテ、鶏むね肉のカツレツ カカオデミグラスソース、白魚のフリッタータ、真鱈とアサリのピルピル（オリーブオイル煮）、白菜とビーツのロゼグラタン
【サラダバー】サラダ各種、コンディメンツバー
【カレー・スープ・お食事】ビーフカレー〜プリンスマルシェオリジナル〜、ミネストローネ、ライス、パン各種
【デザート】ストロベリーファウンテン（ランチ限定）、ストロベリーバームクーヘン、ストロベリータルト、ストロベリームース、ストロベリーパンナコッタ＆あまおうジュレ、トリプルベリーの大福、オペラ、ショコラタルト、ショコラプリン、ショコラロールケーキ、ミルクショコラパンナコッタ＆コーヒーゼリー、アイス各種（バニラ、ストロベリー、チョコレート）
【ドリンクバー】コーヒーバリエーション、ティーセレクション、アイスハーブティー
2時間飲み放題 （30分前ラストオーダー）メニュー
瓶ビール、スパークリングワイン、赤・白ワイン、ウイスキー、焼酎（芋・麦）
【青山シャンウェイ 銀座店】銀座の隠れ家中華へ。名物のスペアリブとサワーを味わう昼飲み
東銀座駅より徒歩すぐ、中華料理の名店「青山シャンウェイ 銀座店」へ。壁画が印象的な店内は、約20席のみのコンパクトな空間で、まるで隠れ家のよう。落ち着いた雰囲気なので、ゆったり語らう昼飲みにも心地いい。
時間無制限の飲み放題付きコースでは、名物料理もオリジナルのサワーも楽しむことができる。リピート間違いなしの「毛沢東スペアリブ」は、有名ドラマでも取り上げられた一品。毛沢東の出身地・湖南省の料理をヒントに作られた料理で、豪快に頬張るのがおすすめ。さらに、甲類焼酎に花椒を漬け込んだ「シャンウェイサワー」もぜひ味わってみて。美食を味わいたい昼飲みにぜひ。
ランチコース 時間無制限飲み放題付き
店舗名：青山シャンウェイ 銀座店
住所：東京都中央区銀座7-12-5 銀星ビル1F
料金：5,000円（税・サ込）
メニュー
・前菜
・柔らか蒸し鶏の葱油醤油
・毛沢東スペアリブ
・本日の一品
・黒炒飯
・杏仁豆腐
飲み放題メニュー
生ビール、生レモンサワー、シャンウェイサワー、ハイボール、ウーロンハイ、ジャスミンハイ、ソフトドリンク
【トラットリア イタリア 銀座店】コスパ抜群！野菜たっぷりの本格イタリアン
銀座駅より徒歩3分、有楽町駅や新橋駅からもアクセスしやすい「トラットリア イタリア銀座」。まるで隠れ家を思わせる地下レストランで、ワンランク上のイタリアンを堪能できる。全国の契約農家や自社菜園から届く、新鮮な野菜を活かした料理が豊富で、昼飲み女子会にもぴったり。
コスパ優秀なのが、飲み放題時間無制限のエンドレス女子会ランチ。スパークリングワインで乾杯をしたら、新玉ねぎのムースや、カラフルなサラダなど、野菜のおいしさを活かした料理を味わって。さらに、メインでは「フェデリーニ オマール海老のトマトクリームソース」が登場。贅沢な味わいに笑みがこぼれそう。ノンアルカクテルもあるから、お酒が苦手な人にもおすすめ。
エンドレス女子会ランチ 時間無制限飲み放題付き
店舗名：トラットリア イタリア 銀座店
住所：東京都中央区銀座6-9-8 UKビルB1F
料金：3,980円（税・サ込）
メニュー
【アミューズ】新玉ねぎの純白ムースとそのエチュべにうに、いくらを添えて
【サラダ】産直野菜と生ハム、みかんのファームガーデンサラダ アサイーのドレッシング
【スープ】青豆のポタージュにゴジベリーを浮かべて
【パスタ】フェデリーニ オマール海老のトマトクリームソース
【デザート】静岡県産アロエヨーグルトとカシスのシャーベット
【食後のカフェ】コーヒーまたは紅茶
飲み放題メニュー
ビール、スパークリングワイン、赤・白ワイン、カクテル、ウィスキー、ノンアルコールカクテル（シャーリーテンプル、バージンブリーズ、果実のおかげ、女子のミカタ、男子のうたげ）、ソフトドリンク
【串あげもの 旬s 銀座店】豪華食材で仕立てる串揚げを。ジャスが流れる空間で、大人の昼飲み
ジャズが流れるクラシカルな空間で、大人の昼飲みを楽しんでみては？ 「串あげもの 旬s 銀座店」は、銀座一丁目駅からほど近く、ゆったりとしたソファ席が並ぶ落ち着いた雰囲気。和やかな雰囲気と心のこもったサービスも魅力的で、大切な仲間との食事にもぴったり。
「寛ぎの空間でおいしい串揚げ」をコンセプトに、ワンランク上の串揚げを提供し、時間無制限の飲み放題付きランチでもその魅力を堪能できる。串揚げは、お店でいちばん人気のアワビ串をはじめ、車海老や牛フィレなど12本。生ビールやスパークリングワイン、カクテルなどのドリンクとともに、豪華食材を使った串揚げを味わって。
LUNCH Cコース 時間無制限飲み放題付き
店舗名：串あげもの 旬s 銀座店
住所：東京都中央区銀座2-6-5-1002 銀座トレシャスビル10F
料金：6,000円（税・サ込）
メニュー
【串あげもの12本】車海老、牛フィレ、ホタテ、子持ち昆布、アスパラ、アワビなど、そのほか日替わり12種
【サラダ】
【小鉢】
【香の物】
【ご飯】
【お味噌汁】
【氷菓子】
飲み放題メニュー
生ビール（マイナス2度 アサヒスーパードライ EXTRA COLD）、ノンアルコールビール、白ワイン（フランス産）、赤ワイン（フランス産）、スパークリングワイン（フランス産）、ウィスキー、ウーロンハイ、緑茶ハイ、グレープフルーツサワー、レモンサワー、ミモザ、キールロワイヤル、カンパリオレンジ、カシスオレンジ、ジントニックソーダ、シャンディガフ、ファジーネーブル、麦焼酎、芋焼酎、米焼酎、梅酒、日本酒（熱・冷） 大阪（呉春）、ソフトドリンク
【District - Brasserie, Bar, Lounge】憧れホテルのモダンブラッスリーで昼飲み体験
海外気分を味わう昼飲みには、新宿のラグジュアリーホテル、キンプトン新宿東京内に位置する、モダンブラッスリー「District - Brasserie, Bar, Lounge」はいかが？ NYインスパイアードのインテリアデザインが美しく、特別なひとときを過ごせるはず。
滞在時間無制限のホテルブランチは、前菜とメインを自由に選べるプリフィックススタイル。スモークサーモンのエッグベネディクトや、ふんわりパンケーキ、ヴィーガンカレーなど、ホテルならではの華やかなメニューがずらり。シーズナルスムージーに加え、アルコールドリンクはフリーフローに。ラグジュアリーな空間で、おしゃれな昼飲みを満喫して。
ホテルスタイルブランチ 滞在時間無制限
店舗名：District - Brasserie, Bar, Lounge／キンプトン新宿東京
住所：東京都新宿区西新宿3丁目4-7 キンプトン新宿東京2F
料金：10,350円（税・サ込）
メニュー
【COLD ITEMS（お好きな1品）】
Acai Bowl、Sweet & Savory Garden Salad、Mozzarella & Sour Cream、Seasonal Bruschetta
【HOT ITEMS（お好きな1品）】
Open Burger、Brioche Egg Benedict、Eggs Any Style、Grilled Australian Beef Sirloin（+1,000円）、Teppan Grilled Burrito、District Pancakes、Vegan Curry
【ドリンク】シーズナルスムージーまたはヘルシーグリーン（ほうれん草、大葉、ケール、桃ジュース、マンゴー、はちみつ、レモン）
【コーヒーorティー】
※期間中でも仕入れ状況などにより、予告なくメニュー変更をする場合がございます
2時間飲み放題 （30分前ラストオーダー）メニュー
生ビール（アサヒプレミアム生ビール 熟撰）、フランスワイン（白：フレンチタッチ シャルドネー2021、赤：フレンチタッチ メルロー2020、ロゼ：フレンチタッチ グルナッシュ2022）、ハイボール、ノンアルコール自家製サングリア、オレンジジュース、アップルジュース、ピンクグレープフルーツジュース、ウーロン茶