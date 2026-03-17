ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）から、2026年3月24日（火）より「今日好きチップス」の販売を開始することがわかった。

【映像】『今日好き』チップスになったメンバーたち

「今日好きチップス」とは、『今日好き』に関連するカードが1枚封入されたチップスで、パッケージには、『今日好き』のオリジナルキャラクターである、「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」（以下、ちゅきべあ）が野球のユニフォームに身を包んでいる。オリジナルカードは、「野球のユニフォーム姿の『今日好き』メンバーの限定撮りおろしカード」やちゅきべあのキラカードの全22種。『今日好き』メンバーは、いおう（榎田一王）、おうが（桜我）、きんご（内田金吾）、しゅん（倉澤俊）、はると（今井暖大）、りくと（森本陸斗）、あおい（永瀬碧）、あやか（伊藤彩華）、あやな（葛西杏也菜）、さら（永瀬さら）、すみれ（表すみれ）、ねね（時田音々）、ひな（長浜広奈）、ひなの（瀬川陽菜乃）、もか（代田萌花）、ゆま（谷村優真）、りあ（米澤りあ）、りのん（相塲星音）、りのん（多田梨音）の19名が参加している。

本商品は、全国一部のファミリーマートにて販売するほか、GiGOクレーンゲームにも登場。また、オンラインストア・Cyber Goods Storeでも購入できる。