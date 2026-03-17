ブルワーズとオープン戦

米大リーグ・ドジャースは16日（日本時間17日）、ブルワーズとのオープン戦を行っている。調整段階ではあるものの、投手陣が崩壊。3失策もあり、7回までに19失点。9回にも5点を奪われ、大量24失点とまさかの展開になった。9-24で敗れている。

まだまだ調整……とはいえ、心配になるほどの大量失点だ。

この日ドジャースは剛腕グラスノーが先発。5回途中79球を投げ3安打3失点、6奪三振の内容だった。5回1死二、三塁で2番手ロサリオがマウンドに上がったが、4安打1死球に味方のエラーも絡み1アウトも取れず降板。3番手トライネンは満塁ホームランを浴び、このイニングだけで10点を取られた。

さらに7回は5番手ドレーヤーが炎上。ヒット2本と四球で満塁とされると、内野手の失策とタイムリーで失点。ドレーヤーも1死も取れずに降板し、後を受けたラミレスが押し出し四球2つ、左翼手ホープの失策で失点を重ね、1死からエーベルにソロ本塁打を浴びるなど、この回も9点を失った。

9回にも5点を失い、24失点。攻撃陣はマンシー、テオスカー・ヘルナンデスに本塁打が出るなど9点を取ったが、被安打16、失策も3つ出るなどディフェンスに大きな不安が残った。



（THE ANSWER編集部）