大相撲春場所

大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。7日目、十両の土俵入りで個性豊かな化粧まわしが注目を集め、ネット上の視聴者から驚きと称賛が相次いだ。

注目を浴びたのは、鹿児島県奄美市出身で19歳の若手、西十両13枚目・藤天晴（藤島）が付けていた化粧まわし。鮮やかな赤地の上に描かれていたのは、柔和な笑顔が印象的な本人の似顔絵。おっとりとした表情を再現していた。

この化粧まわしは、贈呈主である「にしたんクリニック」の西村誠司社長が先月、自身のSNSにアップされた動画で制作を公表。「凄く素敵な化粧まわしを作っております」「中日あたりに締めて土俵入りしてくれると思う」と語っていた中で、お披露目となった。

ABEMA中継で実際のデザインが映り、ネット上の視聴者からは「似すぎだろw」「あらかわいいまわし」「まある（藤天晴）の似顔絵かわいすぎ」「こういうカラクリ人形ありそう」といった声が上がった。

藤天晴は昨年、高卒初となる幕下最下位格付出でデビューした逸材。7日目は西十両10枚目・東白龍（玉ノ井）に敗れたが、愛らしいキャラクターと確かな実力に注目が集まりそうだ。



（THE ANSWER編集部）