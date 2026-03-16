フリーアナウンサーの中村江里子（57）が16日までに自身のインスタグラムを更新。パリで息子と再会したことを明かし、親子3ショットを披露した。

「マトリックス？？息子が学校のお休みでパリに戻ってきました」と書き始めた中村。1月から米国ニューヨークで学生生活を始めた息子が帰ってきたことを報告。「家族がいるミラノに来てくれたら良いのに、当たり前ですが彼にとってはパリのアパートが実家。自分のベッドで寝たい！と帰宅を指折り数えていました。まだ共同生活も緊張しているみたい」と続けた。

「というわけで、私達が息子に会いにパリへ」と現在住むイタリア・ミラノからフランス・パリに移動。「3人で息子の一緒にお祝いできなかったバースデーのお祝いを兼ねてランチへ。デザートはイル・フロッタント」と親子3人の時間を過ごした。

「寒いけれども気持ちの良い天気だったので、私は散歩しながら帰宅」とパリを満喫したことを報告。その一方で、「夫は少々体調不良、息子は時差ボケでふらふらだったのですぐに帰宅」と別行動だったことも伝えた。

フォロワーからは「いいお写真」「とってもオシャレ」「パリ楽しんでください」「何もかもが絵になります」などの声が寄せられた。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にバルト氏と結婚。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。パリに在住していたが、1年間の予定で現在は夫、次女とともにイタリア・ミラノで暮らしている。長女は日本でのインターン、長男がニューヨークで学生生活を送っている。