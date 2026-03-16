17LIVEは、ニッポン放送にて3月21日深夜放送予定のスペシャル番組『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』に出演するイチナナライバー3名を発表した。

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1967年の放送開始以降、幅広い世代から高い人気を誇る『オールナイトニッポン』。2012年にスタートした、かつての"2部"の時間となる27時から放送の『オールナイトニッポン0(ZERO)』は、豪華パーソナリティによる赤裸々なトークが話題を呼び、2023年10月より月曜日から金曜日の同番組、そして2024年11月より週替わりのパーソナリティが担当する土曜日の放送も原則、17LIVEで無料独占ライブ配信されている。

また、17LIVEでは『オールナイトニッポン0(ZERO)』とのコラボレーションのもと、2024年より同番組のスペシャル回として『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』を放送してきた。第5弾となる今回は、昨年12月から今年1月にかけて番組出演をかけたアプリ内オーディションイベントを実施。音楽ライバーを中心とした数多くの参加者の中から、アプリ内イベントのランキング結果をもとに最終審査を行い、シンガーとしても活動中の「すぎせの」「みっこ」「Rumi」の上位3名が番組への出演権を獲得した。

そして3月21日放送の『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』では、2024年から2年連続『M-1グランプリ』でファイナリストとなったお笑いコンビ・ママタルトがパーソナリティを務め、ライバーたちがパフォーマンスおよびさまざまなテーマでトークを繰り広げるという。

また、本篇および放送後の17LIVE限定のアフタートークは、17LIVE公式アカウント「オールナイトニッポンOfficial」にてライブ配信およびアーカイブ配信される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）