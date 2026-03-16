バンダイナムコエンターテインメントが2026年3月16日、今春発売予定のNintendo Switch・PlayStation5・PlayStation4・Steam向けのRPGゲーム『Fate/EXTRA Record』の販売中止を発表した。

「バンダイナムコからの販売を中止させていただく」

バンダイナムコはゲーム公式サイトに掲載した「『Fate/EXTRA Record』販売中止のお知らせ」では、

「株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、2026年春に発売を予定しておりましたNintendo Switch?/PlayStation?5/PlayStation?4/Steam?『Fate/EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントからの販売を中止させていただくこととなりました」

とした上で、「発売を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪している。

同社公式通販サイトの「ASOBI STORE」で予約したユーザーについてはキャンセルとなるといい、「コンビニ払い」で決済を済ませている場合には「お支払いいただいた代金を全額返金いたします」という。

同タイトルの公式Xアカウントでも、同様のお知らせを公開している。

「開発は引き続き継続しており」

開発を手掛けるゲームブランド「TYPE-MOON」は同日、公式サイトで「『Fate/EXTRA Record』の販売につきまして」との声明を公開した。

「ノーツ、バンダイナムコエンターテインメント、両社協議の上、開発体制の変更を含めた見直しを行うことといたしました」と明かし、「あわせて、今後の展開を踏まえ、販売元につきましても変更することといたしました」と説明。

「これらの対応に伴い、発売時期を延期させていただきます」とあくまでも発売延期であるとした。

「開発は引き続き継続しており、新たな販売元および発売時期につきましては、決まり次第あらためてご案内申し上げます」としている。

「Fate/EXTRA Record」は、10年7月にPSP向けに発売された対戦型ダンジョンRPG「Fate/EXTR」のフルリメイク作品だ。

20年7月に、25年内での発売を予告していたが、25年7月に26年春に延期となっていた。延期の理由は「よりよい品質、より遊びごたえある作品としてお客様にお届けするには、今しばらくの期間が必要との結論に至りました」としていた。

発表を見たファンからは、「これ確かにバンナムからしたら販売中止だけど、タイプムーンと開発元からしたら販売元替えて開発続けるのにあえて販売中止って言葉を使ってるってことはよっぽどバンナムは腹に据えかねてて拗れてるんやろな」「2024年末で声の収録始まってるだかこれからだか（ちょっと曖昧）言ってたのに1年たっても続報全くない時点でーって感じだった。まあいつか出ればええねんいつか」などの声が上がっている。