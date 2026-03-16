「出張中の夫が私の脳内に直接語りかけて来た」



【写真】 脳内へ語りかけてくる夫のメッセージ

そんな言葉と共に投稿された夫婦のやりとりがThresdsで注目を集めている。



投稿者yukoさんが紹介したのは、出張中の夫から届いたメッセージだ。



「私は今、あなたの脳に直接語りかけています」



「1センチくらいの輪切りにしてオリーブオイルでじっくり焼くのです。味付けは味の素と塩のみ」



まるでテレパシーのような語り口で、野菜室にあるズッキーニの調理方法を細かく指示してくる夫。どこか聞き覚えのある構文だが、具体的かつ妙に本格的なレシピだ。



Yukoさんにお話を聞いた。



ーーご主人から届いたメッセージを受け取ったときの状況を教えてください。



yuko：時刻は10:30前後で夫は出張中。自分のお昼ご飯と夕飯のメニューを考えている時にメールが届きました。



ーー実際にお料理は作りましたか。また、ご主人の反応はいかがでしたか。



Yuko：指示通りに調理をし、写真も送りました。夫は仕事が忙しく、その日は特に反応はありませんでした。他人の頭に直接話しかける特殊能力も使ってしまい疲労困憊だったようで。



ーー後日、ご主人とはどのようなお話をされたのでしょうか。



Yuko：翌日、時間のある時に電話をくれて「出張先でズッキーニを見つけて心配になったから連絡した。食べてくれて良かった」と話ができました。



ーーご主人は普段から冷蔵庫の中をチェックされているのですか。



Yuko：我が家は夫が料理担当なので食品の買い出し、調理、在庫管理はお任せしています。たまに買い出し中の夫から電話がかかってきて「冷蔵庫に何ある？」と聞かれることがあります。



ーー「仲の良い夫婦で素敵」といったコメントもありました。日頃から意識していることはありますか。



Yuko：意識していることは特にありません。ただ、相手の好きそうな物を見つけたら買ってくるようにしています。夫は私の好きな物、私は夫の好きな物をお互い把握しているので普段から食品や物など様々な物を贈り合いをしています。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



yuko：何気なく発したことに対して、多くの方が反応してくださって驚きました。

ズッキーニの別の調理方法を教えてくださる方もいらっしゃって勉強になりました。



◇ ◇



コメント欄では、



「楽しい夫婦でいいなぁ」

「野菜室にズッキーニがあることをちゃんと知ってる旦那さん素敵」



「ユーモアもセンスも抜群！毎日楽しいだろうなぁ！！」



「めっちゃ面白い旦那さんww」



など、思わず笑ってしまうやり取りと、日頃の信頼関係にほっこりする声が寄せられた。



「意識していることは特にない」という言葉が印象に残る。



ズッキーニを見て家庭を思い浮かべること。

少し可笑しいメッセージを送り合うこと。

相手の好みの物を自然と手に取ること。



どれも大きな出来事ではないが、それが当たり前になっている関係は、簡単にできるものではない。 投稿の面白さの奥に見えたのは、生活の中にすっかり溶け込んだ夫婦の思いやりだった。



なお、yukoさんの夫は山形で米を生産・販売しており、コンクールに入賞するほどの品質を誇るという。ズッキーニのオリーブオイル焼きとともに、その一杯を楽しんでみてはいかがだろうか。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）