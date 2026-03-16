「何があっても子ども優先」「優先順位を間違えない」20歳で小学生のママになった覚悟【原作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
夫か妻、または両方に連れ子のいる再婚家庭「ステップファミリー」。そんなステップファミリーの生活を描いたのが、漫画『20歳でステップファミリーのママになりました。』（香澄：原作、なおたろー：漫画/KADOKAWA）だ。
本作の主人公・香澄さんは20歳の時、小学4年生・ねねさん＆小学2年生・ににくんを育てるシングルファザーのダダさんと結婚し、ステップファミリーのママとなった。その後、慶進（けいしん）くんと澄海（ひなみ）ちゃんを出産し、現在は6人家族に。
――香澄さんは20歳でシングルファザーのダダさんとご結婚され、ステップファミリー（夫か妻、または両方に連れ子のいる再婚家庭）の母となりました。これまでの生活で苦労したことを挙げるとしたらなんでしょうか？
香澄さん（以下、香澄）：一番は子どもとの関係作りですね。我が家は、上のふたりが夫の連れ子、下のふたりは私が産んだ子どもです。上のふたりとはゼロから関係を作らないといけない…そこが大変でした。
――反対に、ステップファミリーの母だからこそ感じられた喜びは？
香澄：時間をかけて家族になっていく実感があるところです。上の姉兄と過ごしていて、ふとした時に「わたしのことを親だと思ってくれているんだな、信頼してくれているんだな」と感じられる瞬間はとても嬉しいです。
――結婚相手に連れ子がいる場合、結婚を悩む方は少なくないと思います。そのような立場の方にとって、大切にしてもらいたいのはどんな部分でしょうか。
香澄：自分の幸せももちろん大切ですが、一番大事なことは「何があっても子ども優先」であること。どうしても子どもを振り回してしまうことになるので…。優先順位を間違えない覚悟は最低限必要だと思います。
その覚悟があるからといっても「きっと上手くいくよ」とは言えません。ただ私は、すでにステップファミリーの母となり幸せな現在を過ごしているので、「こういうケースもあるんだ」と漫画を読んで参考にしてもらえたら嬉しいです。
取材・文＝原智香