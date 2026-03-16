名作だと思う「推理ドラマ」ランキング！ 2位『ガリレオ』をわずか6票差で抑えた1位は？
個性豊かな探偵、緻密なトリックで視聴者を引き込む「推理ドラマ」は、時代を超えてさまざまな大ヒット作が生まれています。
All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の300人を対象に、「推理ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「名作だと思う推理ドラマ」のランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
この作品は、福山雅治さんが演じる天才物理学者の湯川学が、常識では解明できない不可思議な事件を科学的視点で解き明かしていく異色の推理ドラマ。東野圭吾さんの人気小説が原作で、ドラマでも2007年に放送されるやいなや大ヒットを記録しました。2013年には第2シーズンが放送されたほか、劇場版などでも高い評価を得ており、推理ドラマの金字塔として語り継がれています。
アンケート回答では、「出演者それぞれの個性とストーリー展開の面白さが相乗効果となっているから」（50代男性／長崎県）、「自分でも推理してみるけど、絶対に解けない」（30代女性／千葉県）、「科学的アプローチで事件を解決していく独自性が際立っていて、トリックの完成度も高いので」（50代女性／愛知県）、「探偵と事件解決の手法が個性的」（60代男性／東京都）などのコメントが集まりました。
1995年に第1シリーズが放送された同作は、高校生名探偵の金田一一（はじめ）が主人公。行く先々で起こる連続殺人事件に挑む本格推理ドラマで、密室殺人など趣向を凝らしたトリックが毎回話題を呼びました。漫画原作ならではの大胆な設定や個性豊かなキャラクターが若い世代の心をつかみ、2022年までに第5シリーズまで放送されています。
回答者からは、「子供も見れる程度のマイルドな描写なのにしっかり殺人事件が起こって推理が展開していくのがすごい」（30代女性／奈良県）、「原作の味を残しつつ、大衆ドラマとして見やすい様に大胆に設定を変え、1話1話に山場もあるのに全体を通してのストーリーもしっかり面白く続編が欲しい作りなっていて原作の販促にもなっていたから」（20代女性／東京都）、「密室殺人や見立て殺人、連続殺人など、古典ミステリー的な仕掛けが多く、推理している感が強いので、名作だと思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の300人を対象に、「推理ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「名作だと思う推理ドラマ」のランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位：ガリレオ／110票2位には、『ガリレオ』（フジテレビ系）が選ばれました。
アンケート回答では、「出演者それぞれの個性とストーリー展開の面白さが相乗効果となっているから」（50代男性／長崎県）、「自分でも推理してみるけど、絶対に解けない」（30代女性／千葉県）、「科学的アプローチで事件を解決していく独自性が際立っていて、トリックの完成度も高いので」（50代女性／愛知県）、「探偵と事件解決の手法が個性的」（60代男性／東京都）などのコメントが集まりました。
1位：金田一少年の事件簿／116票1位に選ばれたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）でした。
1995年に第1シリーズが放送された同作は、高校生名探偵の金田一一（はじめ）が主人公。行く先々で起こる連続殺人事件に挑む本格推理ドラマで、密室殺人など趣向を凝らしたトリックが毎回話題を呼びました。漫画原作ならではの大胆な設定や個性豊かなキャラクターが若い世代の心をつかみ、2022年までに第5シリーズまで放送されています。
回答者からは、「子供も見れる程度のマイルドな描写なのにしっかり殺人事件が起こって推理が展開していくのがすごい」（30代女性／奈良県）、「原作の味を残しつつ、大衆ドラマとして見やすい様に大胆に設定を変え、1話1話に山場もあるのに全体を通してのストーリーもしっかり面白く続編が欲しい作りなっていて原作の販促にもなっていたから」（20代女性／東京都）、「密室殺人や見立て殺人、連続殺人など、古典ミステリー的な仕掛けが多く、推理している感が強いので、名作だと思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)