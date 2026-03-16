今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された元気いっぱいな猫ちゃんの様子。お気に入りのおもちゃを自分の隠れ家に持ち込もうとしたそうですが、その結果は…。投稿はXにて、11.9万回以上表示。4000件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：猫がおもちゃをハウスに持ち込もうとしたら…『可愛すぎる瞬間』】

お気に入りの持ち込み作戦

今回、Xに投稿したのは「ここべ」さん。登場したのは、猫のなごみちゃんです。

投稿には元気よくお気に入りのおもちゃを運んできた、なごみちゃんの姿が。意気揚々と自分のドーナツ型の隠れ家に、おもちゃを持ち込もうとしていたそうです。

しかし、なごみちゃんは、ちょっぴり不器用さんなのかうまく隠れ家の中に入れられなかった模様。しばらく奮闘したようですが、今回は残念ながら持ち帰り失敗だったみたいですね。

ちなみに投稿主さんによると、なごみちゃんのお持ち帰り成功率は10回に1回程度とのこと。だいたい10%くらい…けっこうシビアな成功率ですね。

なごみちゃんのお持ち帰り失敗に笑いがこみ上げてきたX民たち

お気に入りのおもちゃを持ち帰ろうとしたけど、うまくいかなかった猫のなごみちゃん。

その様子を見たXユーザーたちからは、「実に全ての行動に僅かに届かないお気に入りと手足の差が面映い」「ナゴミちゃん本領発揮！」「ナゴミちゃん。 いつまでも子猫ちゃんみたいなところがあって可愛いね」「失敗の場合もあるのですね」「あ～助けてあげたい」などの声が多く寄せられていました。なごみちゃんの元気いっぱいな姿を見て微笑ましい気持ちになった方が多かったみたいです。

Xアカウント「ここべ」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫たちに囲まれた生活はとっても羨ましいです。

写真・動画提供：Xアカウント「ここべ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。