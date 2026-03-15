ハフィーニャが“トリプレーテ”達成！　バルセロナ、セビージャに5発大勝でリーグ戦4連勝

ラ・リーガ第28節が15日に行われ、バルセロナとセビージャが対戦した。首位バルセロナはリーグ戦3連勝と好調をキープしている。一方で、2位レアル・マドリードは今節の試合に勝利したため、バルセロナは暫定ながら勝ち点差「1」に詰め寄られているという状況。その差を再び「4」に広げたいところだった。対するセビージャは直近のリーグ戦5試合で無敗を維持しているが、その内訳は1勝4分けと勝ちきれない試合が続いている。また、降格圏の18位エルチェとの勝ち点差も「5」と決して油断できない状況であり、勝ち点を少しでも積み上げたいところだった。

【動画】ハフィーニャがハット達成! バルセロナの全5得点

先制はバルセロナ



カンセロが獲得したPK🇵🇹#ラフィーニャ がお洒落なパネンカを披露

ホームチームがリード💫



セビージャは苦しいスタートに😭



🏆 ラ・リーガ第28節

⚔️ バルセロナ v セビージャ

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バルセロナに2本目のPK😳



再びカンセロのプレーからペナルティを

獲得したホームチーム



2本目のPKは #ラフィーニャ がGKに読まれるも

スピードで勝りゴール⚽️



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前半で3点リード💥



ベルナルのクロスがカルモナにディフレクト



ボールが #ダニ・オルモ の

元に入り見事なゴラッソ👏



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トリプレーテ達成⚽️⚽️⚽️



フェルミン・ロペスの迅速なドリブルから

ボールを受けた #ラフィーニャ 🇧🇷



シュートがグデリにディフレクトするも

ネットを揺らす👏



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復帰弾⭐️



上手く相手と入れ替わる #カンセロ 🇵🇹

一人でドリブルからシュートまでやり切る💯



セビージャはバルセロナの猛攻に苦しむ💧



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試合は9分、ジョアン・カンセロがボックス内で倒され、バルセロナがPKを獲得。これをハフィーニャがパネンカで沈め、バルセロナが先制に成功する。さらに21分にもカンセロが獲得したPKをハフィーニャが決め、バルセロナはリードを2点に広げた。さらにバルセロナは38分、パスワークでセビージャの守備陣を揺さぶり、マルク・ベルナルが左サイドからボールを折り返す。中央を駆け上がってきたダニ・オルモがこぼれ球をワンタッチで決めきり、バルセロナのリードは3点となった。一方のセビージャは前半アディショナルタイム3分、フアンル・サンチェスが敵陣深くの右サイドからクロスを上げると、オソがボレーでゴール右に流し込み、1点を返す。前半はバルセロナの2点リードで終えた。後半に入り51分、フェルミン・ロペスがドリブルで中央に入り込み、ペナルティアークの後方からパスを出す。ハフィーニャがこのパスを収めて左足でシュートを放つと、相手選手にディフレクションしながらゴール右上に吸い込まれた。勢いが止まらないバルセロナは60分、GKジョアン・ガルシアからパスをつなぎ、カンセロがドリブルで独走してボックス内に侵入。そのまま左足でシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。その後、セビージャが後半アディショナルタイム2分にオソのアシストからジブリル・ソウがゴールを決めたものの、反撃はここまで。ハフィーニャが“トリプレーテ（ハットトリック）”を達成したバルセロナは、ホーム『カンプ・ノウ』でセビージャに5−2で大勝した。バルセロナはこのあと、18日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のセカンドレグでホームにてニューカッスル（イングランド）と対戦。セビージャは、21日に行われる次節でホームにバレンシアを迎える。【スコア】バルセロナ 5−2 セビージャ【得点者】1−0 9分 ハフィーニャ（PK／バルセロナ）2−0 21分 ハフィーニャ（PK／バルセロナ）3−0 38分 ダニ・オルモ（バルセロナ）3−1 45＋3分 オソ（セビージャ）4−1 51分 ハフィーニャ（バルセロナ）5−1 60分 ジョアン・カンセロ（バルセロナ）5−2 90＋3分 ジブリル・ソウ（セビージャ）