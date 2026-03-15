「へ」は「別に良くない？」といわれることも

自動車のナンバープレートは、地名、分類番号などの数字、そしてひらがなの組み合わせで構成されています。地名は使用の本拠を示すものですが、ひらがなにはどのような意味があるのでしょうか。

【不人気なものも!?】これがズラリと並ぶ「ご当地ナンバー」です（写真）

じつは、ひらがなには、どの文字を使っているかによって自動車の「用途」を区別する大切な役割があります。おおまかに、以下のように分類されています。

まずレンタカーには、「わ」や「れ」が使われます。事業用（営業用）として登録されている緑ナンバーの普通車・小型車などでは、「あ」から「こ」までの10文字と「を」が使用されます。黒ナンバーの軽自動車では「り」「れ」が使用されます。

自家用登録の普通・小型乗用車、いわゆる白ナンバー車では、「さ」から50音順に「る」までが用いられています。なお、希望ナンバー以外の字光式ナンバーの場合は、必ず「ろ」が付与されます。黄ナンバーの軽自動車では「あ」から「る」までに加え、「を」も使用されています。

このように用途ごとに割り振られているひらがなですが、一方で「お」「し」「へ」「ん」の4つは、どの用途であっても絶対に使用されません。アイドルの応援対象を変えることを意味する「推し変」にかけて、SNSなどでは「推し変（お・し・へ・ん）禁止ルール」などと面白おかしく呼ばれることもあります。

これら4文字が使われないのには、それぞれ明確な理由があります。

「お」は、字形が似ている「あ」「す」「む」との読み間違いを避けるためです。車両が犯罪などに使われた場合、文字が判別しにくいと捜査などに影響を及ぼす可能性があります。また、発音が「を」と同じであることから、字形と音の両面で紛らわしいとして使われていません。

「し」は、発音が「死」を連想させ、縁起が悪いためです。ナンバープレートの数字でも、下2桁が「42（死に）」や「49（死苦）」と読めてしまうものは、同じ理由から通常は払い出されません（希望番号制度で指定された場合を除く）。

「へ」が使われない理由は、「屁」を連想させ、イメージがよくないためとされています。車両の特定など実務上の問題はありませんが、ネガティブな印象を与えやすい点では「し」と共通しています。とはいえ、SNSなどでは「あえて使いたい」というマニアックな声も見られます。

「ん」についても、発音しにくいことが理由とされています。また、この4文字に加えて、50音に含まれない歴史的仮名遣いの「ゐ」や「ゑ」も使用されていません。

実社会では絶対に使われないこれらのひらがなですが、実はドラマやアニメなどの劇中車にあえて使われることがあります。例えば漫画やアニメで有名な『名探偵コナン』では、主人公のコナンが、ナンバープレートのひらがなが「し」になっているクルマを見つけたことから、それが「偽造ナンバー」であると瞬時に見抜くエピソードが存在します。

毎日見かけるナンバープレートですが、そこには実用性と少しの気遣いが隠されているのです。