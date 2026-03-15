第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）でブラジル代表に選出されていた阪神の通訳・伊藤ヴィットル氏（31）が14日、ファーム本拠のSGL尼崎で取材対応し、貴重な経験を振り返った。

伊藤氏は背番号1を背負って正遊撃手として4試合に出場し、10打数2安打の打率・200の成績。ブラジルは1次ラウンドで敗退した。国を背負って国際試合の舞台に立った日々を「良い経験になりました」と回想した。

1次ラウンド初戦ではスター軍団のアメリカと対戦。ジャッジ、ハーパーらメジャーのスター選手と相まみえ「レベルが違うなと思って。本当にスター選手だらけ。対戦できて良かったです」と笑顔。中でもパドレス所属で常時160キロ超えをマークする米国の守護神、メイソン・ミラーとの対戦は強烈な印象を受けた。

「速かった。3―2まで何とか粘って、まっすぐのタイミングで狙うしかないなと思って。自分の中でまっすぐのストライクボールだと思ったんですけど振ったらスライダーで（笑い）。スライダーもまっすぐのスピード。これはなかなか打てないなと」

伊藤氏はすでに阪神に合流し通訳の業務に戻っている。貴重な体験の日々を胸にしまい、今度はスタッフとして阪神の外国人選手を支えていく。