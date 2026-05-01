入社式では希望に満ちた表情を見せていた新入社員が、わずか数日、あるいは1か月足らずで姿を消す。いったい、なぜか。当事者たちの証言から現場のリアルに迫る--。中途採用が当たり前になったいま、経歴の立派さだけで人を見極めるのは難しい。厚生労働省の調査によると、2024年に転職して新たな職場に入った人は492万人に達した。多くの企業が即戦力を求め、多くの働き手が新天地を選ぶ時代だが、その出会いが必ずしもうま