お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）と狩野英孝が「住みたくなる街」をテーマにひとつの街を取り上げ、その魅力を知るべく散歩する新番組『かのサンド』（毎週日曜10：00）で番組を“声”でリードする5月からのマンスリーナレーターを声優の島崎信長（崎＝たつさき）が担当することが決定した。【画像】「新しい命が誕生」島崎信長の報告（コメント全文）『かのサンド』では、旅歩き番組では欠かせな