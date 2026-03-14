【リラックマ】PCやタブレットも入るマルチケースが登場！
2026年7月17日（金）に『リラックマ マルチケース リラックマ』と『リラックマ マルチケース コリラックマ』が2種類同時発売される。本書は現在、全国の書店やネット書店などで予約受け付け中だ。
＞＞＞リラックマ マルチケースをチェック！（写真4点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
本アイテムは、肌ざわりの良いふわふわ素材とお顔の刺繍やお耳にこだわった、リラックマとコリラックマのかわいいフェイス型のマルチケース。
注目ポイントは、とってもかわいいフェイス型は持ち歩いても、飾ってもOK。ふわふわ素材なので、肌ざわりも抜群。A4ノートも入る大きめサイズで、収納がしやすい大小4つのポケット付き。ダブルファスナーなのでがばっと開いて、出し入れラクラク。リラックマとコリラックマの総柄イラストで、中までかわいいデザイン。
文房具や推し活グッズの収納など、自分のアイディア次第でマルチに活躍すること間違いなしの、とっても便利なケース。
さらに緩衝材も入っているので、14インチのノートパソコンやタブレットの持ち歩きにもピッタリ。
かわいくて機能的なマルチケース、ぜひお手元に。
（C）2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
＞＞＞リラックマ マルチケースをチェック！（写真4点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
注目ポイントは、とってもかわいいフェイス型は持ち歩いても、飾ってもOK。ふわふわ素材なので、肌ざわりも抜群。A4ノートも入る大きめサイズで、収納がしやすい大小4つのポケット付き。ダブルファスナーなのでがばっと開いて、出し入れラクラク。リラックマとコリラックマの総柄イラストで、中までかわいいデザイン。
文房具や推し活グッズの収納など、自分のアイディア次第でマルチに活躍すること間違いなしの、とっても便利なケース。
さらに緩衝材も入っているので、14インチのノートパソコンやタブレットの持ち歩きにもピッタリ。
かわいくて機能的なマルチケース、ぜひお手元に。
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